Seyhan Nehri'nde Kadın Kurtarıldı

ADANA'da Seyhan Nehri'ne düşen kadın, tekneyle suya açılan vatandaşlar kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Merkez Park'ın Seyhan Nehri kıyısında meydana geldi. Bir kadının Seyhan Nehri'ne düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada tekneyle nehre açılan vatandaşlar, sudaki kadını fark edip, yanına ilerledi. Tekneye alınan kadın, vatandaşlar tarafından kıyıya getirildi. Kimliği henüz öğrenilemeyen kadın, olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.