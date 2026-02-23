Adana'da su seviyesi yükselen Seyhan Nehri'ndeki köprünün ayağında mahsur kalan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Yağışların etkisiyle su seviyesi artan Seyhan Nehri'ndeki Yavuzlar Köprüsü'nün ayağında bir kedinin mahsur kaldığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Beline halat bağlanan itfaiye personeli, vinç yardımıyla köprü ayağına inip kediyi bulunduğu yerden kurtardı.
Kedi, sağlık kontrolünün ardından doğal ortamına bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Seyhan Nehri'nde Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?