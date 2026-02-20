Seyit Aslan'dan Alican Uludağ Tepkisi - Son Dakika
Seyit Aslan'dan Alican Uludağ Tepkisi

20.02.2026 17:27
Emek Partisi Başkanı Aslan, gazeteci Uludağ'ın tutuklanmasına karşı basın özgürlüğünü savundu.

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasına ilişkin, "Gazetecilik suç değildir, Alican Uludağ derhal serbest bırakılmalıdır. Basın ve ifade özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmalı, gazeteciler hakkında açılan davalar düşürülmelidir" dedi.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Aslan paylaşımında, "Gazeteci Alican Uludağ yaptığı haberden dolayı tutuklandı. Demokratik hak ve özgürlüklerin vazgeçilmez unsurlarından birisi basın ve ifade özgürlüğüdür. Gazetecilik suç değildir, Alican Uludağ derhal serbest bırakılmalıdır. Basın ve ifade özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmalı, gazeteciler hakkında açılan davalar düşürülmelidir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
