Seyit Aslan'dan Gençlik Bayramı Mesajı

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada,

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de gençlerin bayramı yoksulluk, işsizlik, gelecek kaygısıyla karşıladığına dikkati çekerek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) istatistiklerine göre "ne eğitimde ne istihdamda" yer alan genç oranının 23,3 olduğunu vurguladı.

Resmi istatistiklerin milyonlarca gencin içinde bulunduğu ekonomik sıkışmışlığı ortaya koyduğunun altını çizen Aslan, iktidarın "istihdam" paketi ve "teşvik" adı altında kaynakları yerli ve yabancı sermayenin hizmetine sunduğunu, yakın zamanda açıklanan "Genç İstihdam" programı ile de milyonlarca gencin emeğinin sanayi sermayesine sunulacağını kaydetti.

Ülkenin dört bir yanında gençlerin güvenceli bir gelecek için ses yükselttiğini ifade eden Aslan, buna karşılık iktidarın "dindar ve kindar" bir gençlik inşa etmek için çalıştığını, gençlere kaynak ayrılmadığını belirtti.

"GENÇLERE AYRILMAYAN KAYNAK, NATO'YA AYRILIYOR"

Ankara'da temmuz ayında NATO zirvesi yapılacağını hatırlatan Aslan, gençlere savaş ve sömürüyle dolu bir düzen vadedildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Emperyalist savaş örgütü NATO'nun direktifi doğrultusunda, emperyalist savaşlara ve silahlanmaya halkın milyarlarca lirası akıtılıyor. Gençliğin eğitimine, sağlığına, beslenmesine ve sosyal ihtiyaçlarına ayrılması gereken kaynaklar sermayenin çıkarları için savaşlara harcanıyor. Temmuz ayında düzenlenecek NATO zirvesinde ülkenin bağımlılık düzeyini arttıran adımların yanı sıra yeni savaş planları yapılacak, daha büyük bütçeli silahlanma kararları alınacak. Bu koşullar altında ekonomik olarak çökertilen, savaşların kıskacına itilen milyonlarca gence ne bayram ne de gelecek kalıyor."

TAM BAĞIMSIZ VE DEMOKRATİK ÜLKE İÇİN MÜCADELEYE ÇAĞRI

Saray rejimi ve Cumhur İttifakı'nın, emperyalizm işbirlikçisi rolünü perdelemek için sarıldığı milliyetçi ve hamasi söylemlerin daha fazla savaş ve daha fazla yoksulluktan başka gençliğe vadedebileceği bir şey yoktur. Tüm bunlar karşısında gençliğin tek çıkış rotası tam bağımsız, demokratik bir ülke talebiyle yürüteceği antiemperyalist mücadeledir.

'Kindar ve dindar nesil' planlarına karşı parasız, bilimsel, laik, anadilinde ve demokratik eğitim için; ucuz emek sömürüsünün dayatıldığı MESEM'lere, ağır çalışma koşullarının dayatıldığı atölye ve fabrika düzenine karşı güvenceli gelecek için; Saray rejiminin de payanda olduğu emperyalist savaşlara karşı barış ve özgür yarınlar için bir araya gelmekten başka yol yok.

Gençlik için bayram, ülke emperyalist yağmadan kurtarıldığında, sınıfsız ve sömürüsüz bir düzen kurulduğunda mümkün olacaktır. Tüm Türkiye gençliğini işçi sınıfından aldığı güçle emperyalizme ve sömürüye karşı kendi elleriyle geleceğini kazanmaya çağırıyoruz."