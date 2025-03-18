Seyitgazi'de İnanç Turizmi ve Yenilenen Tesisler - Son Dakika
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Seyitgazi'de İnanç Turizmi ve Yenilenen Tesisler

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, ilçenin inanç turizmi açısından önemli bir merkez olduğunu belirtti. Frig Vadisi Santral Park tesislerinin 12 ay konaklama alarak yenilendiğini ifade eden Tepe, tüm mahallelere eşit hizmet hedefiyle çalıştıklarını vurguladı.

18.03.2025 19:08
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Haber: Batuhan Dükel - Kamera: Berkin Gülsoy

(ANKARA) - Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Seyitgazi'nin inan turizmi açısından önemli bir ilçe olduğunu kaydetti. Frig Vadisi Santral Park tesislerinin yenilendiğini de duyuran Tepe, tesislerin 12 ay konaklama aldığını duyurdu. Tepe, "Bütün mahallelerimize eşit hizmet gayreti ile çalışıyoruz" dedi.

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde Seyitgazililerin güvenini alarak belediye başkanlığı koltuğuna getirildi. İlçede 51 mahalle olduğunu vurgulayan Tepe, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı seçim değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Benim içinci dönemim 2019 yılında kazanmıştık. 2024 yılında da halkımızın teveccühü ile yerel seçimlerde başarılı olduk. İkinci döneminin ilk yılını yaklaşık 20 gün sonra bitirmiş olacağız. 6 yıllık süreçte Seyitgazi ilçemizin 51 mahallesi var. Özellikle inanç turizmi yönünden Battal Gazi Türbemiz, Sücaaddin Veli Türbemiz, Himmet Baba, Üryan Baba, Melik Gazi Türbelerimiz ardından Frig Vadisi'ne ev sahipliği yapmış bir ilçe. Geçmişte 3 bin yılı aşkın bir süre önce o bölgede yaşayan Frig medeniyetinin izlerini hala görüyoruz. Özellikle yazılı kaya kültürel mirasımız, yine Han ilçesi sınırlarımızda olmasına rağmen bize de çok yakın.

" Doğanşehir, Seyitgazi ve Kırka'da tematik parklar yapıldı"

Geçtiğimiz 5 yıllık süreçte ilçemizin mahalle sayısının fazla olması önceki dönemlerde kalan borç yükünün çok fazla olmasıyla birlikte özellikle mahallelerimizin eksikliklerini gidermeye çalıştık. 550-600 bin metre kare arasında parke taşı uygulaması yaptık. Yine büyükşehir belediyemiz ile birlikte ilçe sınırlarımız içinde 200 kilometre yol ağını gerek beton yol gerekse asfalt gerekse sati kaplama olarak yeniledik. Doğanşehir, Seyitgazi ve Kırka'da tematik parklar yapıldı ve bunlar hala personellerimizin aracılığıyla hem temizliği hem bakımı gerçekleştiriliyor. Eskişehir ve Afyonkarahisar arasında bulunan ve Uzun Vadi'de ölüm yolu olarak adlandırılan bir yol var. Orada çok fazla kaza olmasından dolayı özellikle Meclis'e 10 bin imza ile bu yol için imzaları ulaştırdık.

"Frig Vadisi Santral Park Konaklama Tesisleri'mizi yenileyerek hizmete aldık"

Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin yaptığı çalışmaların haricinde bizler yol yapım ve bakım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Frig Vadisi Santral Park Konaklama Tesisleri'mizi yenileyerek hizmete aldık. Taşlık Çiftlik Köy projesini oluşturduk, hayvancılık işletmesini kurduk. 300 hayvanımızı da hemşehrilerimize dağıttık. Bunlar da güzel etkinlikler oldu. Özellikle Taşlık Çiftlik Köy projemizde çilek bahçesi, sebze seraları, toplantı salonları, fırınımız, küçük baş hayvanlarımızın olduğu ünite hepsi bir konsept halinde vatandaşlarımızın beğenisine sunuldu. Özellikle Frig Vadisi Santral Park tesisleri 12 ay konaklamaya alındı. Oraya da vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bütün mahallelerimize eşit hizmet gayreti ile çalışıyoruz. Bütün hemşehrilerimize bize güvenleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Seyitgazi'de İnanç Turizmi ve Yenilenen Tesisler - Son Dakika

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