Sezaryen Sonrası Emzirmeyi Kolaylaştıran Beşik

Erzurum'da görev yapan 17 yıllık ebe Mehtap Nailoğlu, sezaryenle doğum sonrası bebeklerini emziremeyen anneler için uzaktan kumandalı ve annenin yatışına uygun ayarlanan özel tasarımlı "emzirme beşiği" geliştirdi.

Erzurum Şehir Hastanesi sezaryen servisinin sorumlu ebesi Nailoğlu, sezaryenle doğum sonrası bebeğini emzirmekte zorlanan ya da ameliyat kesisi ve ağrısı nedeniyle emzirmek istemeyen annelerin sorununu çözmek, bebeklerin de anne sütünden geri kalmaması için 5 yıl önce çalışma başlattı.

Danışman hocası Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Ejder Apay ile "emzirme beşiği" çerçevesinde doktora tezine başlayan Nailoğlu, mühendislik fakültesinden aldığı destekle tasarladıkları beşiği, önce maket bebeklerde kontrol etti.

Doktora tezi yaptığı beşiğe patent aldı

Denemeler sonrası beşikte tespit edilen eksikleri tamamlayan Nailoğlu ve Apay, annenin hareket etmesine ihtiyaç duymadan uzaktan kumandalı, bebek ile annenin ten temasına engel olmayan ergonomik yapılı, müzik çalarlı ve aydınlatma özellikli beşiği, doktora tezi kapsamında hastanede izin aldıkları 60 bebek ve annede denedi.

Başarılı sonuç veren beşikle ilgili Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurusu kabul edilen akademisyenler, şimdi uluslararası patent için hazırlık yapıyor.

Anne sütünün önemi açısından beşiğin sezaryen servislerinde kullanılması hedefleniyor.

Ebe Nailoğlu, AA muhabirine, sezaryen servisinde doğumdan sonra annelerin bebeklerini emzirmede çok büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Teknik kısmını mühendislik fakültesinden destek aldığı beşikle ilgili doktora tezi yaptığını anlatan Nailoğlu, "Sezaryenle doğumdan sonra anneler ağrıları ve refakatçisi olmadan bebeği tutamadıkları için emzirmeyi reddediyordu. Anne, refakatçiye ya da bir yardım almadan uzaktan kumandayla beşiği yanına çağırıp bebeğini istediği pozisyonda tutuyor ve tek eliyle emziriyor. Emzirirken ten tene temasta sorun olmuyor." dedi.

Nailoğlu, sezaryen servisinde bebeklerde denedikleri beşikle ilgili çok güzel geri dönüşler aldıklarını aktardı.

"Mama takviyesi vermeden anneler güzelce bebeklerini emzirdi"

Beşiğin anne ve bebek için çok faydalı olduğunu vurgulayan Nailoğlu, şunları kaydetti:

"Doğumdan sonra ilk 1 saat içinde emzirme olduğu için süt salınımı artıyor ve beşik anne sütünün artmasına da katkı sağlıyor. Mama takviyesi vermeden anneler güzelce bebeklerini emzirdi. Beşik normal doğumda da kullanılabilir ama sezaryende anne mobil olmadığı için bunu denedik. Ürünün patentini alıp doktora tezimin son aşamasını bitirdik. Anne ameliyattan gelir gelmez bebeği beşiğe koyup hiç beklemeden emzirdi, erkenden emzirdiği için süt salınımı konusunda faydalı oldu ve mamaya ihtiyaç duyulmadan bebekler beslendi."

Nailoğlu, beşik sayesinde sezaryenle doğanların anne sütünden geri kalmayacağını belirtti.

"Ulusal patentimizi aldık, uluslararası patent için girişimde bulunacağız"

Prof. Dr. Apay da sezaryenle doğum sonrası yatağa bağımlı kalan kadınların ameliyat nedeniyle hareket kabiliyetlerinin çok azaldığını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının ilk 6 ay sadece anne sütü önerdiğini, bebeklerin doğumdan sonra hemen anneyi emmesinin çok önemli olduğunu aktaran Apay, şöyle konuştu:

"Mehtap Hanım ile bu konuya yıllarca kafa yorduk ve bir beşik planladık. İlk denemeleri maket bebeklerde yaptık, gördüğümüz eksikleri revize ettik. Sonra Mehtap Hanım'ın tezi kapsamında gerçek bebeklerde denedik. Beşiğimiz yeni doğanlarda erken dönemde ortaya çıkacak sarılığı basit düzeyde de olsa tedavi amacı güdüyor, süt salınımını artırmak için müzikle çalışıyor ve ışığını anne ayarlıyor. Ürün kendi alanında ilk ve tek; ulusal patentimizi aldık, uluslararası patent için girişimde bulunacağız."

Apay, son derece güvenlikli tasarlanan beşiğin sezaryen servislerinde rahatça kullanılabileceğini anlattı.

Beşiğin hastanelerde kullanılması için girişimde bulunacaklarını bildiren Apay, "Anne sütünün faydasını göz önüne aldığımızda ürün çok ucuz. Anne sütünün, özellikle erken dönemde bir damlasının bile boşa gitmemesi gerekiyor çünkü bebeğin ilk aşısı, hastalıklara karşı koruyan temel faktör anne sütü. Bakanlığımızın yeni projesi 'doğal olan normal doğum' ama sezaryen oranlarımız yüzde 60'ın üzerinde, bu nedenle bu ürüne çok ihtiyaç var." dedi.