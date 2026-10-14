SGK Başkanı Elitaş, Kayseri'de istişare toplantısında il müdüründen bilgi aldı - Son Dakika
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SGK Başkanı Elitaş, Kayseri'de istişare toplantısında il müdüründen bilgi aldı

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SGK Başkanı Elitaş, Kayseri\'de istişare toplantısında il müdüründen bilgi aldı
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Yunus Elitaş, Kayseri'de istişare toplantısına katıldı. Elitaş, vatandaşa doğrudan hizmet veren servisleri inceledi, SGK İl Müdürü Ahmet Kale'den bilgi aldı. Elitaş, hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Yunus Elitaş, Kayseri'de istişare toplantısına katıldı.

SGK İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara doğrudan hizmet sağlayan servisleri ziyaret eden Elitaş, personelle sohbet etti, vatandaş memnuniyetine yönelik sürdürülen çalışmaları inceledi.

Elitaş, ayrıca başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda SGK İl Müdürü Ahmet Kale'den vatandaşlara sunulan sosyal güvenlik hizmetleri, yürütülen iş ve işlemler, dijitalleşme adımları ve il müdürlüğünün performansı hakkında bilgiler aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Elitaş, sosyal güvenlik hizmetlerinin vatandaş memnuniyeti odaklı ve kesintisiz sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

Personelin sergilediği özverili ve gayretli çalışmalardan dolayı mutlu olduğunu belirten Elitaş, tüm çalışanlara emekleri için teşekkür etti.

Elitaş, daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ziyarette bulundu.

Kaynak: AA
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