SGK: Eksik Şart Tespiti Halinde Emekli Maaşı Kesilebilir ve Geri İstenebilir

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik şartlarının sonradan eksik olduğunun tespit edilmesi halinde emekli maaşlarının kesilebileceğini ve bazı durumlarda yapılan ödemelerin faiziyle birlikte geri talep edilebileceğini belirtiyor. “Eksik şart tespiti” olarak adlandırılan bu durum, emeklilik başvurusu sırasında veya sonrasında yapılan incelemelerde sigortalının gerekli koşulları taşımadığının anlaşılması halinde devreye giriyor. Süreç, emeklilik statüsüne ve hatanın kaynağına göre farklılık gösterebiliyor.

Eksik şart tespiti, emeklilik için gerekli yaş, prim günü veya sigortalılık süresi gibi kriterlerin sonradan sağlanmadığının ortaya çıkması anlamına geliyor. SGK tarafından yapılan incelemelerde bu durum tespit edilirse emekli maaşı geçici olarak durdurulabiliyor. Eğer kişinin emeklilik hakkı hiç oluşmamışsa, daha önce yapılan ödemeler “yersiz ödeme” kapsamında değerlendiriliyor ve geri istenebiliyor. Bu geri ödeme sürecine faiz de eklenebiliyor.

Emekli maaşının kesilmesine yol açabilecek durumlar arasında emeklilik şartlarının aslında hiç oluşmamış olması, yanlış sigortalılık statüsü üzerinden emeklilik yapılması, hizmet dökümünde hatalı veya eksik bildirimler ve yargı veya idari inceleme sonucunda statü değişikliği yer alıyor. Bu durumların tespit edilmesi halinde maaş ödemeleri durdurulabiliyor.

Emeklilik şartlarını taşımadığı halde maaş aldığı belirlenen kişiler için SGK tarafından yapılan ödemeler “yersiz ödeme” olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda daha önce alınan maaşlar geri istenebiliyor, geri ödeme tutarına faiz uygulanabiliyor ve borçlandırma süreci başlatılabiliyor. Bu uygulama, sosyal güvenlik sisteminde haksız ödeme yapılmasını önlemeyi amaçlıyor.

SGK uzmanlarının değerlendirmelerine göre, emeklilik şartları sonradan tamamlanmışsa maaşın yeniden bağlanması mümkün olabiliyor. Eğer hata düzeltilmeden önce şartlar aslında sağlanmışsa süreç daha hızlı ilerleyebiliyor; eksiklik varsa sigortalının bu şartları tamamlaması gerekiyor. Şartlar tamamlandıktan sonra yeniden maaş bağlanması için çoğu durumda yeni dilekçe verilmesi gerekiyor. Ödemeler, başvurunun yapıldığı tarihi takip eden ay başından itibaren başlatılıyor.

Bazı durumlarda emeklilik işlemi sigortalı hatası olmadan, kurumun yanlış değerlendirmesi nedeniyle yapılabiliyor. Bu gibi durumlarda mevcut maaş iptal edilebiliyor ancak doğru statüye göre hak kazanma tarihi korunabiliyor ve yeni maaş hesaplaması yapılabiliyor. Çoğu durumda ek dilekçe gerekmeyebiliyor. Bu süreç, hatanın kaynağına göre değişkenlik gösteriyor.

Emeklilik sonrasında ortaya çıkan prim borçları, emeklilik hakkını tamamen ortadan kaldırmıyorsa maaşın kesilmesine yol açmıyor. Bu durumda borç, emekli maaşının belirli bir oranı üzerinden tahsil ediliyor ve genellikle maaşın üçte biri oranında kesinti uygulanıyor. Emekli aylığı devam ediyor.

Uzmanlar, emeklilik başvurusu yapmadan önce sigortalıların hizmet dökümü, prim gün sayısı ve yaş şartlarını dikkatle kontrol etmesi gerektiğini belirtiyor. Bu kontrollerin yapılmaması durumunda emeklilik sonrası iptal riski, maaş kesintisi ve geri ödeme yükümlülüğü gibi sonuçlarla karşılaşılabileceği ifade ediliyor. “Eksik şart tespiti” uygulaması, emeklilik sisteminde hatalı veya eksik işlemlerin düzeltilmesini amaçlıyor. SGK tarafından yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkan bu durum, hem maaş kesintisi hem de yeniden bağlanma süreçlerini beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle emeklilik başvurularında tüm şartların eksiksiz karşılandığından emin olunması büyük önem taşıyor.