SGK, Kanser Hastası Recep K.\'nin İlaç Bedelini Karşılamakla Yükümlü Tutuldu

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ANKARA'da akciğer kanseri Recep K. (62), tedavi için kullanması gereken ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmesi için yargıya başvurdu. Ankara 17'nci İş Mahkemesi, Recep K.'nin tedavi için söz konusu ilacı kullanmasının tıbben gerekli olduğu yönündeki bilirkişi raporu doğrultusunda, SGK'nın 85 bin liralık ilaç bedelini kesintisiz olarak karşılamasına hükmetti.

Ankara'da emekli akciğer kanseri Recep K., tedavi kapsamında kullanması gereken 'Nivolumab' etken maddeli ilacın SGK tarafından geri ödeme listesine alınmasın için avukatı Eliz Atlı aracılığıyla SGK'ya dava açtı. Ankara 17'nci İş Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, SGK'nın söz konusu ilaç bedelini ödemeyi reddettiği ve Recep K.'nin maddi imkansızlıklar nedeniyle ilacı kendi imkanlarıyla temin edemediği belirtildi. SGK'nın işleminin iptali istendi ve ilaç bedelinin kesintisiz şekilde karşılanması talep edildi. Ayrıca, Recep K'nin tedavi sürecinde kendi imkanlarıyla temin ettiği ilaç bedellerinin de SGK'dan tahsili talep edildi.

MAHKEMEDEN 'SGK KARŞILAMALI' KARARI

Ankara 17'nci İş Mahkemesi, SGK'nın 26 Mart 2021 tarihli işleminin iptaline, Recep K.'nin tedavisinde kullanılan 'Nivolumab' etkin maddeli Opdivo isimli ilacın 85 bin liralık bedelinin kesintisiz olarak kurum tarafından karşılanması gerektiğine karar verdi. Ardından SGK, ilk derece mahkemesinin kararına itiraz ederek, istinaf mahkemesine başvurdu. İstinaf dilekçesinde, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) listesinde yer almayan yurt dışı ilaçların bedelinin kurum tarafından karşılanamayacağı, ilk derece mahkemesi kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ve kararın kaldırılması gerektiği belirtildi.

'TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN SONUÇLAR DOĞURABİLİR'

Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, Recep K.'ye tedavi için kullandığı ilacın reçete edildiğini ve kullanılmasının tıbben gerekli olduğunun bilirkişi raporuyla belirlendiğini ifade etti. İstinaf mahkemesi, ilacın kullanılmaması halinde telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğini kaydetti. Dosya kapsamı, delil durumu ve ileri sürülen istinaf gerekçelerini değerlendiren mahkeme, ilk derece mahkemesinin kararında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığına hükmetti. Bu gerekçelerle, SGK'nın istinaf başvurusu reddedildi ve ilk derece mahkemesinin kararı onandı.

'ARTIK TEDAVİSİNE RAHATÇA ULAŞABİLECEK'

Davacı Recep K.'nin avukatı Eliz Atlı, kanserin Türkiye'de yaygın olarak görülen hastalıklardan biri olduğunu ifade ederek, "Günümüz koşullarında SGK tarafından karşılanan ve 'standart tedavi yöntemi' olarak adlandırılan kemoterapi ve radyoterapi tedavileri ne yazık ki bazı kanser türlerinin çok ileri evrelerde teşhis edilmesi sebebiyle yetersiz kalmaktadır. Maalesef söz konusu ilaçların pahalı olması ve tedavilerin SGK tarafından karşılanmaması sebebiyle hastalar bu ilaçlara ulaşabilmek için ağır borçlar altına girmekte ya da tedavi kendilerine önerildiğinde reddetmek durumunda kalmaktadır. Menfur hastalıktan muzdarip olan müvekkilim için başlatmış olduğum hukuki mücadelenin ilk aşaması olarak, 'Müvekkilimin tedavisi devam ettiği sürece, mahkeme nihai karara varıncaya kadar, kullandığı ilacının kürlerinin bedelinin SGK tarafından kamu iskontosu ya da başka bir isim adı altında hiçbir kesinti yapılmaksızın karşılanmasına' karar verilmiştir. Kurum tarafından yapılan istinaf başvurusuysa, dosyaya kazandırılan bilirkişi raporu dikkate alınarak, ilacın karşılanmaması halinde müvekkilin hayatıyla alakalı telafisi güç ve imkansız zararların doğacağına kanaat getirilerek, kurumun istinaf başvurusu reddedilmiş ve bu durum müvekkilimizin tedavinin mali yükünü düşünmekten kurtarmıştır. Bu kararla birlikte müvekkilimiz artık tedavisine rahatça ulaşabilecek ve sağlığına kavuşacaktır" dedi.