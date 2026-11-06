Shanghai'da açıklanan rapor Çin'in küresel talebin önemli kaynağı olduğunu gösterdi - Son Dakika
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Shanghai'da açıklanan rapor Çin'in küresel talebin önemli kaynağı olduğunu gösterdi

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Shanghai\'da açıklanan rapor Çin\'in küresel talebin önemli kaynağı olduğunu gösterdi
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Çin'e İhracat Kapasitesini Geliştirme Raporu, Shanghai'da düzenlenen 9. Hongqiao Uluslararası Ekonomi Forumu'nda açıklandı. Rapora göre Çin, artan ithalat kapasitesiyle hem küresel üretim merkezi hem de küresel talebin önemli kaynaklarından biri haline geldi.

SHANGHAİ, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin, Çin, dünyanın dört bir yanından ürün ithalatı kapasitesinin artmasıyla hem küresel bir üretim merkezi hem de küresel talebin önemli kaynaklarından biri haline geldi.

Diğer ülkelerin Çin'e ihracatını artırmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanan Çin'e İhracat Kapasitesini Geliştirme Raporu, perşembe günü Shanghai'da düzenlenen 9. Hongqiao Uluslararası Ekonomi Forumu'nda açıklandı. Forum, kısa süre önce başlayan 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı kapsamında gerçekleştirildi.

Raporda, hanehalkı gelirlerinin artması ve tüketim alışkanlıklarının daha yüksek kaliteli mal ve hizmetlere doğru kaymasıyla birlikte Çin'de yüksek kaliteli ürün, ileri teknoloji ve hizmet ithalatının genişletilmesine yönelik önemli bir potansiyel bulunduğu belirtiliyor.

Rapora göre, Çin'in ithalatı, imal edilen ürünlerin baskın olduğu bir yapıdan sanayi ürünleri, enerji, hammaddeler ve tarım ürünlerini kapsayan daha çeşitli bir yapıya dönüşmüş durumda. Çin'in üst düzey imalat ürünlerine ve temel mallara yönelik genişleyen talebi, farklı gelişmişlik düzeylerindeki ekonomiler açısından kapsayıcı bir pazar işlevi görüyor.

Rapor, Çin Sosyal Bilimler Akademisi'ne bağlı Dünya Ekonomisi ve Siyaseti Enstitüsü ile Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın Uluslararası Ticaret ve Emtia Bölümü tarafından ortaklaşa hazırlandı.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiShanghaiİhracatEkonomiGüncelDünyaSon Dakika

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