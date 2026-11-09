Shanghai\'da düzenlenen 9. İthalat Fuarı 4.142 katılımcıyı bir araya getiriyor

Shanghai'da düzenlenen 9. İthalat Fuarı 4.142 katılımcıyı bir araya getiriyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Shanghai'da düzenlenen 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı, dünyanın dört bir yanından 4.142 katılımcıyı bir araya getiriyor. 5 Kasım'da açılan ve 10 Kasım'da sona erecek fuarda yenilikçi teknolojiler ile yeni ürünler öne çıkıyor.
SHANGHAİ, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda yenilikçi teknolojiler ve yeni ürünler öne çıkıyor.
Fuar, dünyanın dört bir yanından gelen üreticilerin inovasyonlarını ve endüstri alanındaki ilerlemelerini gözler önüne seriyor. 4.142 katılımcıyı bir araya getiren etkinlik, zengin küresel ürün yelpazesine ve yenilikçi fikirlere ışık tutuyor.
5 Kasım'da kapılarını açan fuar, 10 Kasım'da sona erecek.
Kaynak: Xinhua
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