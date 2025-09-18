Shanghai'da Yapay Zeka İnovasyon Yerleşkesi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Shanghai'da Yapay Zeka İnovasyon Yerleşkesi Açıldı

Shanghai\'da Yapay Zeka İnovasyon Yerleşkesi Açıldı
18.09.2025 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pudong'da açılan yerleşke, 2030'a kadar 1.000 yapay zeka şirketi hedefliyor.

SHANGHAİ, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da yer alan ve ülkenin ilk yapay zeka inovasyon pilot bölgesi olan Pudong Yeni Bölgesi'nde Zhangjiang yapay zeka inovasyon yerleşkesi açıldı. Salı günü açılışı yapılan yerleşke, 2030'a kadar 1.000 yeni yapay zeka şirketini bir araya getirmeyi, 100 milyar yuanlık (yaklaşık 14,08 milyar ABD doları) bir sektör ölçeğine ulaşmayı ve küresel düzeyde etkili bir yapay zeka inovasyon merkezi kurmayı hedefliyor.

Zhangjiang Bilim Kenti'nin merkezinde yer alan 2 kilometrekarelik yerleşkede, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge), ekoloji, uygulama ve yaşam alanları bulunuyor. 700.000 metrekarelik sanayi alanına ve 1 milyon metrekarelik konferans salonları ve konut alanları gibi ek tesislere sahip yerleşke, sinerjik bir yapay zeka ekosistemi teşvik etmek üzere tasarlandı.

Shanghai Zhangjiang Sciengate Towers Teknoloji Geliştirme Limited Şirketi Genel Müdürü Zhu Hui, Zhangjiang yapay zeka inovasyon yerleşkesinin, belediye ve ilçe düzeyindeki politika çabalarını hayata geçireceğini, yapay zeka sektöründeki kümelenme avantajlarını artıracağını, kapsamlı bir destek sistemi kuracağını, endüstriyel güncellenmeyi teşvik edeceğini, Pudong'un dünya standartlarında bir yapay zeka topluluğu oluşturmasına yardımcı olacağını ve Shanghai'ın yüksek kaliteli kalkınmasına katkıda bulunacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Shanghai, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Shanghai'da Yapay Zeka İnovasyon Yerleşkesi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:39:46. #7.11#
SON DAKİKA: Shanghai'da Yapay Zeka İnovasyon Yerleşkesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.