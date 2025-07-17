Shanghai Limanı'nda Otomobil İhracatı Yüzde 13 Arttı

SHANGHAİ, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Shanghai Limanı üzerinden yapılan otomobil ihracatı, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 1,27 milyon adedi aştı ve Çin'in toplam otomobil ihracatının yüzde 36,7'sini oluşturdu.

Shanghai Gümrük İdaresi verilerine göre, limanın otomobil ihracat hacmi 2020'de 379.000 adetten 2024'te 2,39 milyona çıkarak yıllık ortalama yüzde 58,4 oranında büyüme kaydetti.

Çin'in en büyük otomobil ihracat terminallerinden biri olan ve Shanghai Limanı'nın Waigaoqiao bölgesinde yer alan Haitong Uluslararası Otomobil Terminali'nden yapılan ihracat, bu yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,7 artışla 715.000 adede ulaştı.

Limanın mevcut ihracat rotaları 131 ülke ve bölgeyi kapsarken, Çin yapımı araçları taşıyan iki ila üç ro-ro gemisi her gün limandan hareket ederek küresel pazarlara ulaşıyor.

Yerel gümrük idaresi, gemilerin bekleme sürelerini azaltmak amacıyla randevu bazlı hizmetler sunduklarını ve otomobil ihracat işlemlerine öncelik tanımak için "yeşil kanal" gibi uygulamaları devreye aldıklarını belirterek, verimli lojistik ve kolaylaştırılmış gümrük süreçlerinin büyümeyi destekleyen başlıca faktörler arasında yer aldığını vurguladı.