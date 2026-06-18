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Shanghai Uluslararası Finans Merkezi Oluyor

Shanghai Uluslararası Finans Merkezi Oluyor
18.06.2026 15:47
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Çin, Shanghai'nın uluslararası finans merkezi olmasını desteklemek için yeni önlemler açıkladı.

BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi, Shanghai'yı uluslararası bir finans merkezine dönüştürme çabalarını desteklemek amacıyla çarşamba günü bir dizi önlem açıkladı.

İdareden yapılan açıklamaya göre alınan önlemler arasında sınır ötesi finans, serbest ticaret kapsamındaki sınır ötesi tahviller, reasürans, deniz taşımacılığı, ticari emeklilik ürünleri, yaşlı bakımı hizmet fonları, finansal kiralama ve dijital finans düzenlemelerine yönelik destekler yer alıyor.

İdare, bu vizyona uygun bir sınır ötesi finans sistemi oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla Çin Merkez Bankası, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, Devlet Kambiyo İdaresi ve Shanghai belediyesi yönetimi ile ortak bir sınır ötesi finans eylem planı yayımladı.

İdare, yasalar ve yönetmeliklere uygun olarak ve risklerin kontrol altında tutulması kaydıyla, ticari bankaların Pudong Yeni Bölgesi'ndeki serbest ticaret kapsamında sınır ötesi tahvil faaliyetlerine katılımını destekleyeceğini, bu faaliyetlere ilişkin düzenleyici kuralların kısa süre içinde açıklanacağını bildirdi.

Shanghai'nın uluslararası bir reasürans merkezi ve uluslararası bir deniz taşımacılığı merkezi olarak gelişiminin de destekleneceği ifade edildi.

Açıklamaya göre, uluslararası deniz taşımacılığı merkezinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla finans kuruluşlarının dijital deniz taşımacılığı ve ticaret finansmanı için uluslararası standartların oluşturulmasına katılımı desteklenecek, deniz taşımacılığı sigortasına yönelik araştırmalar teşvik edilecek ve uluslararası deniz taşımacılığı sigortası işbirliği olanakları araştırılacak.

Açıklamada, Shanghai'nın yerel koşullara uyarlanmış ticari emeklilik ürünleri geliştirmesinin, yaşlı bakımı hizmet fonlarının pilot uygulamalarını yapmasının, Çin (Shanghai) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nde yer alan Lin-gang Özel Bölgesi'nde finansal kiralama yeniliklerinin ve dijital ile akıllı finansal düzenlemeye yönelik bir Shanghai araştırma ve geliştirme üssünün kurulmasının destekleneceği de kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Shanghai, Ekonomi, Güncel, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Shanghai Uluslararası Finans Merkezi Oluyor - Son Dakika

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