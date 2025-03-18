Shanxi'de Otoyol Şantiyesinde Göçük: 5 Ölü

TAİYUAN, 18 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin Pingding ilçesindeki bir otoyol şantiyesinde meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

İlçe yönetiminin salı günü yaptığı açıklamaya göre, pazartesi günü yerel saatle 17.55'te Taiyuan-Jiuguan Otoyolu'nun Yexi bölümündeki bir yol genişletme projesi sahasında meydana gelen göçük nedeniyle 5 kişi göçük altında kaldı.

Farklı birimlerden kurtarma ekipleri pazartesi günü saat 20.17'ye kadar göçük altında kalanların tamamını çıkarmayı başarmış olsa da işçilerin olay yerinde hayatını kaybettikleri açıklandı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.