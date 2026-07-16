Sheinbaum\'dan Meksika Göçmenlerine Destek

MEKSİKO, 16 Temmuz (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin mevcut göç politikalarına karşı başta ABD'de yaşayanlar olmak üzere yurtdışındaki Meksika vatandaşlarını koruma konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Sheinbaum çarşamba günü başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin ülkedeki Meksika topluluğunu etkileyen baskınlara son vermesini umduklarını söyledi.

Muhalefet partilerini ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin dahil olduğu olaylarda 17 Meksika vatandaşının hayatını kaybetmesinin ardından hükümeti desteklememekle eleştiren Sheinbaum, siyasi partilere ve Kongre Daimi Komisyonu'na da Meksikalı göçmenleri etkileyen insan hakları ihlallerine karşı seslerini yükseltme çağrısında bulundu.

Göçmen hakları aktivistleri salı günü Meksika hükümetine ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin gözaltı merkezlerini işleten özel şirketlere dava açma çağrısı yapmıştı.

Meksika hükümeti ise, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin gözetiminde ya da kurumun operasyonları sırasında 17 Meksika vatandaşının hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatılması talebiyle ABD'deki eyalet savcılıklarına suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı..