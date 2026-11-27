Sheinbaum, DEA'nın Sinaloa Karteli ihbar hatlarını iç işlere müdahale sayıp ABD'yi suçladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, DEA'nın Sinaloa Karteli'ne karşı ihbar hatları kurmasına tepki göstererek ABD'yi ülkenin iç işlerine müdahale etmekle suçladı. Sheinbaum, DEA'nın kendi ülkesindeki suçları ve yolsuzlukları soruşturması gerektiğini söyledi.
MEXICO Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) Meksika merkezli Sinaloa Karteli'ne karşı ihbar hatları kurmasına tepki göstererek, Washington yönetimini ülkenin iç işlerine müdahale etmekle suçladı.
DEA Direktörü Terry Cole, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, DEA'nın Sinaloa Karteli ile ilgili bilgi almak amacıyla özel ihbar hatları oluşturduğunu açıkladı.
Bu açıklamaya tepki gösteren Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD'yi Meksika'nın iç işlerine müdahale etmekle suçladı.
Sheinbaum, Associated Press'in (AP), DEA'nın bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini 8 ay boyunca takip ederken, en az 1,4 milyon sahte fentanil hapının ele geçirilmesi konusunda başarısız olduğu yönündeki 24 Kasım tarihli araştırmasına da atıfta bulunarak, "DEA'nın kendi ülkesinde yapacak çok işi var. Hem de epey çok. Yapması gereken ilk şey, ABD'de organize suçlarla ya da onların 'terör örgütü' olarak adlandırdıkları yapılarla bağlantılı yolsuzlukları soruşturmaktır." ifadelerini kullandı.
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