Sheinbaum, Şiddeti Reddetti

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MEKSİKO, 29 Ekim (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum devam eden şiddet olaylarının Meksika ekonomisine zarar verebileceği iddialarını reddetti.

Sheinbaum, Pazartesi günkü basın toplantısında, "Meksika ekonomisi sağlam durumda ve güvenlik konusunda ilerleme kaydedeceğiz" dedi.

Devlet Başkanı, uyuşturucu karteli lideri "Mayo" lakaplı Ismael Zambada'nın tutuklanmasının ardından, 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği ülkenin kuzeyindeki Sinaloa eyaleti gibi bazı bölgelerde şiddet olaylarının tırmandığını doğruladı.

Şiddet olaylarının makroekonomik olarak ekonominin büyümesi üzerinde etkili olduğunu kaydeden Uluslararası Para Fonu, olayların devam etmesi durumunda Meksika ekonomisinin bundan olumsuz etkilenebileceğini belirtmişti.

Bu yorumu reddeden Sheinbaum, "Buna katılmıyorum. Sonuç verecek bir güvenlik stratejimiz var" dedi.

Devlet Başkanı, "Daha önce de söylediğim gibi bu, bir günde olabilecek bir şey değil" ifadelerini kullandı.