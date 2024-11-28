Sheinbaum, Trump ile Göç Stratejisini Paylaştı - Son Dakika
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Sheinbaum, Trump ile Göç Stratejisini Paylaştı

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Trump ile görüşmesinde ülkesinin göç stratejisini anlattı.

28.11.2024 06:16
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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin göç stratejisini paylaştığını belirtti.

Sheinbaum, X sosyal medya platformu üzerinden Trump ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi.

Ülkenin göç stratejisine değindiklerini kaydeden Sheinbaum, "Başkan Trump ile yaptığımız görüşmede, Meksika'nın insan haklarına saygı göstererek göç sorunuyla başa çıkmak için izlediği kapsamlı stratejiyi anlattım. Bu strateji sayesinde, göçmenler ve karavanlar sınıra ulaşmadan önce onlarla ilgileniliyor. Meksika'nın tutumu, sınırları kapatmak değil, hükümetler ve halklar arasında köprüler kurmaktır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın, Meksika'nın en önemli dış ticaret ortaklarından Kanada ve Çin'e yönelik yeni tarifeler açıklamasının ardından, Sheinbaum bu gümrük vergilerine tepki göstermişti.

Sheinbaum, "Bir gümrük vergisinin ardından, buna yanıt olarak bir diğeri gelecek ve bu durum, ortak işletmeleri riske atana kadar devam edecektir." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA

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