Sheinbaum, Trump ile görüşme sonrası ticaret anlaşmasında ilerleme sağlandığını belirtti

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinin ardından ABD ile ticaret anlaşması yolunda ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Sheinbaum, düzenlediği basın toplantısında, ABD ile Meksika ilişkilerine dair açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Trump ile 16 Eylül Çarşamba günü telefon görüşmesi yaptığını aktaran Sheinbaum, görüşmeye Dışişleri Bakanı Roberto Velasco ile Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard'ın da katıldığını belirtti.

Görüşmeyi "çok iyi" olarak nitelendiren Sheinbaum, Meksika ile ABD arasında olası bir ticaret anlaşması yolunda ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Sheinbaum, anlaşmanın ayrıntılarına dair detay vermedi ve anlaşmaya varılıncaya kadar bu bilgilerin kamuoyuna açıklanmayacağını kaydetti.

Meksika, ABD'nin çelik, alüminyum ve otomobillere uyguladığı gümrük vergilerinin düşürülmesini talep ediyor. Bu kapsamda tedarik zincirlerini güçlendirecek önlemler müzakere ediliyor. Meksika ile ABD, bu yıl içinde birkaç müzakere turu gerçekleştirmişti. Temmuz'daki 3. turda yetkililer, ekonomik güvenlik, iş gücü, tarım, elektronik ödeme hizmetleri, çelik, alüminyum ve otomobillere ilişkin konuları ele almıştı.