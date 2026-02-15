Shekerinska: Rusya Savaş Sonrası Daha Tehlikeli Olacak - Son Dakika
Shekerinska: Rusya Savaş Sonrası Daha Tehlikeli Olacak

15.02.2026 17:08
NATO Genel Sekreter Yardımcısı, savaş sonrası Rusya'nın tehditlerinin artacağını vurguladı.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, "Tüm istihbarat raporlarımız ve siyasi analizlerimiz, savaş bittikten sonra Rusya'nın daha da tehlikeli hale geleceğini söylüyor." dedi.

Shekerinska, Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı'ndaki "Avrupalılar, toplanın. Daha zorlu bir dünyada yeniden söz sahibi olmak" başlıklı panelde konuştu.

"Tüm istihbarat raporlarımız ve siyasi analizlerimiz, savaş bittikten sonra Rusya'nın daha da tehlikeli hale geleceğini söylüyor. Askeri üretimlerine ve yapısına bakarsanız, tüm bunlar Rusya'nın dış politikasının genişleme odaklı olduğu düşüncesinin standart olduğu mesajını veriyor." diye konuşan Shekerinska, bu nedenle müttefiklerin savunma ve üretime yaptığı yatırımların öncelikli olmaya devam edeceğini söyledi."

Shekerinska, herkesin küresel güvenlik ortamının "hiç olmadığı kadar karmaşık, çekişmeli ve zorlu" olduğu konusunda hemfikir olduğunu belirterek, bu durumla başa çıkmak için bütün güçlerin bir araya getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Temmuzda düzenlenecek Ankara Zirvesi'nde, müttefiklerin daha fazla üretmesi gerektiği ve bunun için de daha iyi yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu konularının ele alınacağını aktaran Shekerinska, savunma sanayi ürünlerinin satış süreçlerinin "daha hızlı" hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

Shekerinska, "Özellikle Ukrayna'da acil olan hava savunması gibi temel yeteneklere ilişkin rakamlara bakarsanız, Atlantik'in hem bu tarafında hem de diğer tarafında yeterli üretimimiz yok. Bu nedenle savunma üretimimizi hızla artırmamız gerektiğini söylemeye devam edeceğiz. Bu, acil bir mesele." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayi yatırımları konusunda "Türkiye, İngiltere ve Norveç'i unutmayın"

Shekerinska, savunma sanayi alanında yapılan yatırımlar hakkında şunları kaydetti:

"ABD, Kanada ve Avrupalı müttefiklerin yaptığı yatırımlar - Avrupalı müttefiklerden bahsederken, dostum Levent'e (Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü) bakıyorum - Türkiye, İngiltere ve Norveç'i de unutmayın. Tüm bunlar, İttifakı ve İttifakın Avrupa ayağını güçlendirmek için yapılan çabaların bir parçasıdır. Gerektiğinde sonuç alabilmek için NATO'nun güçlü yanlarına ihtiyacımız var."

Kaynak: AA

24 saat son dakika haber yayını
