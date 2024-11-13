Shenyang-Dubai Arası Yeni Hava Rotası Açılacak - Son Dakika
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Shenyang-Dubai Arası Yeni Hava Rotası Açılacak

Shenyang-Dubai Arası Yeni Hava Rotası Açılacak

28 Aralık'ta Shenyang ile Dubai arasında yeni bir havayolu seferi başlayacak.

13.11.2024 16:58
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SHENYANG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kenti arasında 28 Aralık'ta yeni bir hava rotası başlatılacak.

China Southern Havayolları'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre başlatılan rota Airbus A330-300 tipi bir uçak, her cumartesi sabah 08.10'da Shenyang Taoxian Uluslararası Havalimanı'ndan kalkacak ve saat 19.20'de Dubai'ye inecek. Uçak, Guangzhou'da iki saat mola verecek.

Şirket, dönüş uçağının aynı gün saat 21.20'de havalanacağını ve pazar günü saat 13.45'te Shenyang'a ineceğini belirtti.

Bu yıl BAE ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 40. yıldönümünü kutlanırken, iki ülke birbirlerinin vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı sağlıyor. Çin, yıllardır BAE'nin en büyük ticaret ortağı konumunda.

Çin'in kuzeydoğundaki bölgeler ile Ortadoğu arasında mal ticareti, petrol ve doğalgaz ve bilim ve teknoloji gibi çeşitli alanlardaki işbirliği, iki bölge arasında seyahat edenlerin sayısının artmasını sağladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Shenyang-Dubai Arası Yeni Hava Rotası Açılacak - Son Dakika

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