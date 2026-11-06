Shenzhen, APEC ticaretini ilk yarıda yüzde 33 artırıp 1,98 trilyon yuana taşıdı

Shenzhen, APEC ticaretini ilk yarıda yüzde 33 artırıp 1,98 trilyon yuana taşıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Shenzhen, yılın ilk yarısında diğer APEC ekonomileriyle ticaretini yüzde 33 artırarak 1,98 trilyon yuana (yaklaşık 296,8 milyar ABD doları) çıkardı. Bu hacim, kentin toplam dış ticaretinin yüzde 68,8'ine denk geldi.
SHENZHEN, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kenti, kesintisiz lojistiği güvence altına alma, dijital ticareti bilgi işlem gücüyle destekleme ve küresel ticari hizmetleri geliştirme adımlarıyla ticareti sürekli teşvik ederken Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ekonomileri arasındaki bölgesel bağlantılılığı da güçlendiriyor.
Shenzhen'in diğer APEC ekonomileriyle ticareti yılın ilk yarısında %33 artışla 1,98 trilyon yuana (yaklaşık 296,8 milyar ABD doları) ulaşarak kentin toplam dış ticaretinin %68,8'ini oluşturdu.
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?