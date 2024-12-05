SHENZHEN, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde zemin çökmesi yaşanan saha, 5 Aralık 2024.
Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin Shenzhen şehrindeki bir demiryolu inşaat sahasında zeminde meydana gelen ani çökmenin ardından 13 işçiye ulaşılamıyor. (Fotoğraf: Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Shenzhen'de Zemin Çökmesi: 13 İşçi Kayboldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?