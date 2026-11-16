Shenzhen'deki APEC zirvesinde Çin'in yapay zeka ve robotik uygulamaları tanıtıldı - Son Dakika
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Shenzhen'deki APEC zirvesinde Çin'in yapay zeka ve robotik uygulamaları tanıtıldı

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Shenzhen\'deki APEC zirvesinde Çin\'in yapay zeka ve robotik uygulamaları tanıtıldı
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Çin'in Shenzhen kentindeki APEC Ekonomi Liderleri Zirvesi'nin medya merkezinde basın mensuplarına yönelik tanıtımda Çin'in bilimsel ve teknolojik inovasyon başarıları gösterildi. Etkinlikte yapay zeka ve robotik sektörlerine ilişkin uygulama senaryoları tanıtıldı.

SHENZHEN, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shenzhen kentinde bulunan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'nin medya merkezinde basın mensupları için düzenlenen tanıtım programında Çin'in bilimsel ve teknolojik inovasyon alanındaki başarıları gözler önüne serildi.

Etkinlik çerçevesinde yapay zeka ve robotik gibi yükselen sektörlere ilişkin uygulama senaryolarının tanıtımı gerçekleştirildi.

Kaynak: Xinhua
Asya Pasifik Ekonomik İşbirliğiÇin Halk CumhuriyetiYapay ZekaTeknolojiEkonomiGüncelDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Shenzhen'deki APEC zirvesinde Çin'in yapay zeka ve robotik uygulamaları tanıtıldı - Son Dakika
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