Shenzhen'deki Asya-Pasifik Medya Forumu ortak refah temasıyla başladı
Asya-Pasifik Medya Forumu, 'Asya-Pasifik Topluluğu İçin Ortak Refaha Giden Yolun İnşası' temasıyla Çin'in Shenzhen kentinde başladı. 40'tan fazla ülke ve bölgeden 400'ü aşkın temsilci ile BM kuruluşları ve uluslararası örgütlerden katılımcılar etkinlikte yer aldı.
SHENZHEN, 6 Eylül (Xinhua) -- Asya-Pasifik Medya Forumu, "Asya-Pasifik Topluluğu İçin Ortak Refaha Giden Yolun İnşası: Medya Uzlaşısı ve Eylemi" temasıyla cumartesi günü Çin'in Shenzhen kentinde başladı.
Etkinliğe, 40'tan fazla ülke ve bölgeden 400'ü aşkın temsilcinin yanı sıra Birleşmiş Milletler kuruluşları ve uluslararası örgütlerden temsilciler katıldı.
Kaynak: Xinhua
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