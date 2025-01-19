Shenzhou-19 Uzay Yürüyüşü İçin Hazırlanıyor

Güncel

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin'in uzay istasyonundaki Shenzhou-19 mürettebatı önümüzdeki birkaç gün içinde ikinci araç dışı faaliyetlerini gerçekleştirecek.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) pazar günü yaptığı açıklamada, mürettebatın 17 Aralık 2024'te ilk uzay yürüyüşünü tamamlamasının ardından, uzay istasyonunun ekipmanlarının denetimi ve bakımı, sistem genelinde basınç acil durum tatbikatları ve ikinci araç dışı faaliyetler için hazırlıklar da dahil olmak üzere bir dizi görev üstlendiğini belirtti.

CMSA, mürettebatın uzay malzeme bilimi, uzay yaşam bilimleri ve uzay tıbbı gibi alanlardaki deneylerde istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini belirtti.

Ajans, üç Shenzhou-19 mürettebat üyesinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve uzay istasyonunun sorunsuz bir şekilde çalışarak yaklaşan araç dışı faaliyetler için en uygun koşulları sağladığını ifade etti.