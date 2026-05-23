Shenzhou-23 Astronotu Uzayda Bir Yıl Kalacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Shenzhou-23 Astronotu Uzayda Bir Yıl Kalacak

Shenzhou-23 Astronotu Uzayda Bir Yıl Kalacak
23.05.2026 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Shenzhou-23 misyonunda bir astronotu uzayda bir yıl kalma deneyine gönderecek.

JİUQUAN, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, pazar günü uzaya gönderilecek Shenzhou-23 mürettebatından bir astronotun uzayda bir yıl kalma deneyi yürüteceğini açıkladı.

Shenzhou-23 mürettebatlı uzay uçuşu görevini, Çinli astronotlar Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan ve Li Jiaying (Kantoncada Lai Ka-ying) yürütecek.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı Sözcüsü Zhang Jingbo cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında, bir yıllık kalış deneyini hangi astronotun gerçekleştireceğinin yörüngedeki görev sürecine göre belirleneceğini söyledi.

Zhang, bu bir yıllık süreçte uzun süreli uzay uçuşlarının insan vücudu üzerindeki etkilerini incelemeye yönelik Çin'in ilk uzay tabanlı araştırma programının uygulanacağını söyledi.

"Bir astronota yörüngede bir yıl kalma görevi verilmesi, yalnızca mevcut altı aylık görev süresinin iki katına çıkarılması anlamına gelmiyor" diyen Zhang, uzatılmış görev süresinin astronotlara yönelik sağlık destek imkanlarının test edilmesi ve yörüngedeki sağlık ile koruma sistemlerinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Zhang ayrıca, bu süreçte bilimsel projeler kapsamında uzun süreli kesintisiz araştırmalar yürütülmesi ve ilgili teknolojilerin doğrulanması için yeni fırsatlar ortaya çıkacağını söyledi.

Yörünge rotasyonu gerçekleştirecek Shenzhou-21 mürettebatı an itibarıyla yörüngede 203 gün kalmış durumda ve bir Çinli astronot mürettebatının şu ana kadar gerçekleştirdiği en uzun süreli tekli görev açısından rekor kırmak üzere.

Kaynak: Xinhua

Havacılık, Teknoloji, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Shenzhou-23 Astronotu Uzayda Bir Yıl Kalacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de alıkonulan İrlanda Cumhurbaşkanının aktivist kardeşi yaşadığı zulmü anlattı: 3 gün 5 yıl gibi geçti İsrail'de alıkonulan İrlanda Cumhurbaşkanının aktivist kardeşi yaşadığı zulmü anlattı: 3 gün 5 yıl gibi geçti
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Norveç ya da İsveç değil Bitlis Görüntülemek için 10 gün boyunca uğraştılar Norveç ya da İsveç değil Bitlis! Görüntülemek için 10 gün boyunca uğraştılar
Aykut Kocaman’ı kızdıran soru Aykut Kocaman'ı kızdıran soru
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

10:15
İbrahim Tatlıses’in son hali hayranlarını üzdü
İbrahim Tatlıses'in son hali hayranlarını üzdü
10:00
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
09:44
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar Bir aile yok oldu
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
09:21
Serbest bırakılan Tan Taşçı’nın sahnede yüzüne alev parladı
Serbest bırakılan Tan Taşçı'nın sahnede yüzüne alev parladı
09:08
Çin’de kömür madeninde patlama: 90 ölü
Çin'de kömür madeninde patlama: 90 ölü
09:04
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı Özel “En kısa sürede“ dedi ama...
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 10:41:55. #.0.4#
SON DAKİKA: Shenzhou-23 Astronotu Uzayda Bir Yıl Kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.