Shinmoedake Yanardağı'nda Patlama!

TOKYO, 10 Ağustos (Xinhua) -- Japonya'daki Kirishima sıradağlarında bulunan Shinmoedake Yanardağı'nda, pazar günü yerel saatle 05.23 civarında güçlü bir patlama meydana geldi. Yanardağın püskürttüğü küller, gökyüzünde 3 kilometreye kadar yükselen bir kül bulutu oluşturdu.

Japon devlet televizyonu NHK'nın haberine göre, Kagoshima ve Miyazaki illeri sınırında bulunan yanardağ, 27 Haziran'dan bu yana aralıklı olarak faaliyete geçiyor. Pazar günkü patlamadan çıkan kül kuzeydoğuya doğru ilerliyor ve kül bulutunun Miyazaki kentindeki Takanabe kasabasına kadar ulaşması bekleniyor.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Miyazaki'deki Kobayashi ve Takaharu ile Kagoshima'daki Kirishima bölgelerinde orta şiddette kül yağışı beklendiğini ve kraterin kuzeydoğusundaki yaklaşık 14 kilometrelik çevreye küçük volkanik kayalar düşebileceğini duyurdu.

Yetkililer alarm seviyesini 3 olarak belirlerken, bölge sakinlerine kraterin 3 kilometre çevresinde büyük volkanik kayalara ve 2 kilometre çevresinde volkanik akıntılara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.