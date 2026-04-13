Show of Hands Doğaçlama Müzik Festivali 2026'da Arter'de

Show of Hands Doğaçlama Müzik Festivali'nin yedinci edisyonu, 15-18 Nisan 2026 tarihleri arasında Arter'de düzenlenecek. 2023'ten beri ev sahipliği yapan Arter, bu yıl festivalin yapımcılığını da üstleniyor. Festival, dokuz ülkeden sanatçıları bir araya getiriyor ve küratörlüğünü İranlı müzisyen Ramin Sadighi yapıyor.

Sadighi, doğaçlamayı 'beste ile icra arasındaki mesafenin sıfırlandığı bir alan' olarak tanımlıyor ve 'Müzik İçin Müzik' felsefesiyle hareket ediyor. Festival, 'paraşüt sanatçı' anlayışına karşı 'kabile' modelini benimsiyor; sanatçılar performans sergileyip ayrılmak yerine, izleyiciyle etkileşimde kalarak kolektif üretim alanı oluşturuyor.

Sadighi, yapay zekânın müziğe etkisi konusunda endişelerini dile getiriyor ve 'ortak müzik deneyimlerini kaybetme riski' olduğunu belirtiyor. Ayrıca, İran'daki sansür kurullarını 'ıslak sabun etkisi'yle aştığını açıklıyor. Hermes Records'un kurucusu olan Sadighi, Endless Vision albümüyle Grammy adaylığı elde etmişti.

Pandemi döneminde festivali İstanbul'a taşıma kararı alan Sadighi, Arter'in artan rolünün istikrar sağladığını vurguluyor. Festival, sürekliliği korurken her edisyonda yeni sanatçı hikâyeleri sunmayı hedefliyor.