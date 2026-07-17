Şi Cinping'den Güvenli Yapay Zeka Vurgusu - Son Dakika
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Şi Cinping'den Güvenli Yapay Zeka Vurgusu

17.07.2026 12:21
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Şi Cinping, yapay zeka geliştirilmesinde uluslararası işbirliği ve güvenliğin önemini vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yüksek teknoloji alanındaki artan küresel rekabet ortamında "güvenli ve kontrol edilebilir" yapay zeka geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin'in Şanghay kentinde, "Daha Parlak Bir Gelecek İçin Yapay Zeka Ortaklığı" temasıyla "2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı" düzenlendi.

Konferans açılışında konuşan Şi, dün Çin'in liderliğinde küresel düzeyde 29 ülkenin katılımıyla "Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü"nün (WAICO) kurulduğuna işaret etti.

Dünyanın yapay zeka teknolojilerinde "benzeri görülmemiş derecede güçlü bir inovasyon dönemine" girdiğini belirten Şi, bu durumun büyük fırsatların yanı sıra yönetim zorluklarını da beraberinde getirdiğini söyledi.

Şi, yapay zekayı "insanlığın kolektif bilgeliğini özetleyen paha biçilmez bir varlık" olarak nitelendirerek, yapay zekanın güvenilir bir araç olması için yasa ve düzenlemeler, teknolojik uyarılar ve acil durum müdahale sistemlerinin yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguladı.

Yüksek teknoloji alanındaki artan küresel rekabet ortamında "güvenli ve kontrol edilebilir" yapay zeka geliştirilmesi çağrısında bulunan Şi, yapay zeka gelişiminde ulusal güvenlik kavramının "aşırı genişletilmesine" karşı uyarıda bulundu.

Şi, "Yapay zeka gelişimi tek bir ülkenin solo performansı değil, uluslararası işbirliğinin bir senfonisi olmalı. Açıklık ve kazan-kazan ilkesine bağlı kalmalı ve yenilik odaklı kalkınmayı desteklemeliyiz. Risk farkındalığını güçlendirmeli ve yapay zekanın güvenli ve kontrol edilebilir olmasını sağlamalıyız. Kapsayıcılığı teşvik etmeli ve küresel yönetişimi geliştirmeliyiz." diye konuştu.

WAICO

Şanghay'da aralarında Rusya, Pakistan ve Endonezya'nın da yer aldığı 29 ülkenin katılımıyla kurulan WAICO, yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil şekilde geliştirilmesi için küresel işbirliğini hedefliyor.

WAICO'nun kuruluş anlaşmasının imza törenine Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı.

Merkezi Şanghay'da bulunacak WAICO'nun, BM Şartı'nın ilkelerini desteklemesi, ortak katkıya dayalı ve insan odaklı bir anlayışla faaliyet göstermesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şi Cinping'den Güvenli Yapay Zeka Vurgusu - Son Dakika

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