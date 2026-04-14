Şi Cinping'den İspanya'ya İşbirliği Çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İspanya'ya, dünyanın güç ile hak arasındaki mücadeleyle karşı karşıya olduğu çalkantılı bir dönemde uluslararası düzeni korumak ve güçlünün haklı olduğu orman kanuna sapılmasını önlemek üzere birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, ülkesini ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile başkent Pekin'de bir araya geldi.

Görüşmede Şi, dünyanın bugün güç ile hak arasında mücadeleye sahne olan çalkantılı bir dönemden geçtiğini ifade etti.

Şi, İspanya'ya gerçek çok taraflılığı savunarak Birleşmiş Milletlerin merkezinde olduğu uluslararası sistemi ve uluslararası hukuka dayanan düzeni koruma, eşit ve düzenli çok kutuplu bir yapıyı ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi teşvik etme, ayrıca insanlık için ortak geleceği paylaşan bir topluluğun inşasını güçlendirme çağrısında bulunarak dünyanın güçlünün haklı olduğu bir düzene sürüklenmesine birlikte karşı çıkılması gerektiğini belirtti.

Bir ülkenin uluslararası hukuka ve uluslararası düzene nasıl yaklaştığının, dünya, düzen ve değerler konusundaki görüşlerini ve sorumluluk anlayışını ortaya koyduğuna işaret eden Şi, Çin ve İspanya'nın ilkelere ve adalete değer veren ülkeler olduğunu vurguladı.

İspanya Başbakanı Sanchez de, uluslararası durumun karmaşık ve sınamalarla karşı karşıya olduğu, çok sayıda çatışmanın ve ihtilafın yeniden belirdiği bir dönemde ancak çok taraflılığa bağlı kalarak ve çok kutuplu bir dünyayı destekleyerek insanlık için kalıcı barışa ulaşılabileceğini dile getirdi.

İspanya'nın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in önerdiği küresel girişimleri desteklediğini ifade eden Sanchez, uluslararası jeopolitiğe, ticari korumacılığa ve iklim değişikliğine dair sorunlara birlikte yanıt aramak için Çin ile yakın iletişimi ve eşgüdümü sürdürmeye hazır olduklarını kaydetti.

Çin ve Avrupa

Sanchez, İspanya'nın yeni bir Soğuk Savaş'a, ekonomik ayrışmaya ve tedarik zincirlerinin koparılmasına karşı olduğunu, Avrupa ile Çin arasında iletişimin, anlayışın ve işbirliğinin geliştirilmesinden yana olduğunu, AB-Çin ilişkilerinin istikrarlı gelişiminin, iki tarafın çıkarına olduğu kadar dünyada barış ve istikrara da katkı sağlayacağını vurguladı.

İspanya'nın Çin'in büyük bir ülke olarak statüsüne değer verdiği, İspanya-Çin ilişkilerini geliştirmeye kararlılıkla bağlı olduğunu belirten Sanchez, ticaret, yatırım, yeni enerji ve diğer sektörlerde işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra halklar arasındaki temasları artırmayı istediklerini sözlerine ekledi.

Orta Doğu'daki savaş ve İspanya'nın tutumu

Ziyaretin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan çatışmaya denk gelmesi dikkati çekti.

ABD, İran'a saldırılarında Avrupalı müttefiklerin desteğini yitirirken İspanya Başbakanı Sanchez, hem savaşa hem de İsrail'in Gazze ve Lübnan'da yürüttüğü saldırılara Avrupa'da en açık şekilde karşı çıkan lider olarak öne çıkıyor.

Sanchez, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin, "İspanyol hükümeti, sadece bir kova ile ortaya çıktıkları için dünyayı ateşe verenleri alkışlamayacaktır. Şimdi ihtiyaç duyulan şey diplomasi, uluslararası hukuk ve barış." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in ABD ile İran arasındaki geçici ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesini sert bir şekilde eleştiren Sanchez, Avrupa Birliği'nden (AB) bu ülke ile 1995'te imzalanan ortaklık anlaşmasını askıya almasını istemişti.