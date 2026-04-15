Şi Cinping'den Rusya ile Stratejik İşbirliği Çağrısı

15.04.2026 15:25
Çin Devlet Başkanı Şi, Rusya ile işbirliğini güçlendirerek Küresel Güney'in çıkarlarını koruma çağrısı yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin, ABD'nin Venezuela ve İran'a askeri müdahaleleriyle çatışmaların yoğunlaştığı, jeopolitik istikrarsızlığın arttığı bir dönemde, Rusya'ya iki ülke arasında stratejik işbirliğini güçlendirerek, "Küresel Güney" ülkelerinin çıkarlarını ve birliğini koruma çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, ülkesini ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u başkent Pekin'de kabul etti.

Dünyanın yüzyılda bir görülen değişimlerden geçtiğinin altını çizen Şi, Çin ve Rusya'nın, bu ortamda stratejik işbirliğini güçlendirerek, "Küresel Güney" olarak anılan gelişmekte olan ülkeler ve yükselen ekonomilerin meşru çıkarlarını savunması ve bu ülkeler arasındaki birliği koruması gerektiğinin altını belirtti.

Şi, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin daimi üyesi iki ülkenin, büyük güçlerin sorumluluğunu göstermesi gerektiğinin altını çizerek, çok taraflılığı sıkı şekilde savunması ve uygulaması, BM'nin otoritesi ve hayatiyetinin korunması için birlikte çalışması ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS gibi çok taraflı çerçevelerde yakın eşgüdüm ve işbirliği içinde daha eşit ve adil bir uluslararası düzenin gelişimini desteklemesi gerektiğini ifade etti.

Çin ve Rusya'nın stratejik odağı koruma, karşılıklı güveni ve desteği sürdürerek ortak kalkınma doğrultusunda kendi ilişkilerine odaklanması gereğine işaret eden Şi, iki ülkenin komşuluğa ve ekonomilerinin tamamlayıcılığına dayalı avantajları kullanarak her alanda işbirliğini derinleştirmesi ve birbirlerinin kalkınma direncini güçlendirmesi çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da uluslararası durumun zorlukları ve karmaşıklığı karşısında, iki ülke liderlerinin mutabakatı doğrultusunda üst düzey temasları, pragmatik işbirliğini, halklar arası temasları sürdürmeye, uluslararası eşitliği ve adaleti savunmaya ve Rusya-Çin ilişkilerinin daha ileri düzeyde geliştirerek dünya barışına ve istikrarına daha fazla katkı sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Çin ve Rusya, Orta Doğu'daki savaştan farklı şekillerde etkileniyor

Lavrov'un ziyareti, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan çatışmaya denk geldi.

Saldırıların hedefindeki İran'ın, Çin ve Rusya'nın öncüsü olduğu ŞİÖ ve BRICS grubunun üyesi olması, bu gruplaşmalarının jeopolitik etkisine soru dair işaretleri yaratırken iki ülke savaşın ekonomik ve siyasi sonuçlarından farklı şekillerde etkileniyor.

Enerji ithalatçısı bir ülke olan Çin, petrol ve doğal gaz tedarikinde Orta Doğu'ya yoğun şekilde bağımlı Asya ekonomilerinin başında geliyor.

Küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik bir geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin savaş nedeniyle fiilen kesintiye uğraması, ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 30'u Hürmüz Boğazı aracılığıyla Basra Körfezi'nden tedarik eden Çin'i olumsuz etkiliyor.

Savaşın küresel enerji fiyatlarında yol açtığı artışın üretim ve ulaştırma maliyetlerini artırması, dünyanın en büyük ihracatçısı konumundaki Çin'in dış satımını halihazırda yavaşlattı. Çin'in ihracatı yılın ilk iki ayındaki yıllık yüzde 28,1'lik artışın ardından savaşın etkilerinin hissedildiği mart ayında yüzde 2,5 artış kaydetti.

Enerji ihracatçısı bir ülke olan Rusya ise savaşın tedarik zincirlerinde yarattığı kesintilerinden kısmen etkilense de enerji fiyatları yükseliş, Moskova yönetiminin Ukrayna Savaşı nedeniyle karşılaştığı yaptırımların ve enerji satışında karşılaştığı engellerin ağrılığını hafifletiyor.

Kaynak: AA

Ayhan Bora Kaplan davasında çarpıcı iddia: Gözaltı listesine müdahale edildi Ayhan Bora Kaplan davasında çarpıcı iddia: Gözaltı listesine müdahale edildi
Rusya’dan Ukrayna’da benzin istasyonun füze saldırısı: 5 ölü, 25 yaralı Rusya'dan Ukrayna'da benzin istasyonun füze saldırısı: 5 ölü, 25 yaralı
İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı
2 bin 504 yıla hapis cezası alan ’Jet Fadıl’dan yıllar sonra ilk görüntü 2 bin 504 yıla hapis cezası alan 'Jet Fadıl'dan yıllar sonra ilk görüntü
Motosikletiyle kamyonetin altında kalan 17 yaşındaki Sude hayatını kaybetti Motosikletiyle kamyonetin altında kalan 17 yaşındaki Sude hayatını kaybetti
Yolcu otobüsünde yakalandı, midesinden uyuşturucu fışkırdı Yolcu otobüsünde yakalandı, midesinden uyuşturucu fışkırdı

15:52
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
15:19
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek
Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
15:19
Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
14:36
Kahramanmaraş’ta okula saldırı anı kamerada Öğrenciler camlardan atladı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada! Öğrenciler camlardan atladı
14:32
Seçim ne zaman yapılacak Erdoğan’ın yanıtı hayli net oldu
Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu
