Şi Cinping Kuzey Kore'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Şi Cinping Kuzey Kore'yi Ziyaret Etti

08.06.2026 07:29
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 7 yıl aradan sonra Kuzey Kore'ye ulaştı, Kim Jong-un ile görüşecek.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Kuzey Kore'ye 7 yıl aradan sonra yapacağı ziyaret için bu ülkeye ulaştığı bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, ziyaret için bu sabah Pekin'den hareket eden Şi, ülkenin başkent Pyongyang'a ulaştı.

Şi'ye ziyarette, eşi Pıng Liyüen'in yanı sıra Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Genel Ofisi Direktörü Cay Çi ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi eşlik ediyor.

Bu, Çin liderinin bu yıl içindeki ilk yurt dışı ziyareti oldu.

Kuzey Kore'ye son ziyaretini Kovid-19 salgını öncesinde 2019'da gerçekleştiren Şi, 7 yıl aradan sonra ülkeyi ziyaret ediyor. Şi'nin, ziyarette Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapması bekleniyor.

Kuzey Kore lideri, geçen yıl Pekin'i ziyaret etmişti

Kuzey Kore lideri Kim, en son İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla Pekin'de Tienanmın Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine katılmak için Eylül 2025'te Çin'i ziyaret etmişti.

Törende, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de olduğu liderlerle bir araya gelen Kim, ilk defa çok taraflı buluşmada yer almıştı.

Şi'nin törende, en önde Putin ve Kim ile birlikte poz vermesi, ABD ve müttefiklerine yönelik meydan okuma olarak yorumlanmıştı.

Çin Başbakanı Li Çiang, bundan yaklaşık bir ay sonra, Kore İşçi Partisinin (WPK) 80. kuruluş yılı kutlamalarına katılmak üzere 9-11 Ekim 2025 tarihlerinde Kuzey Kore'yi ziyaret etmişti.

Şi, WPK'nın şubatta yapılan 9. Ulusal Kongresi'nde yeniden parti genel sekreterliğine seçilen Kuzey Kore lideri Kim'e tebrik mesajı yollamıştı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang da nisan ayında Pyongyang'a ziyarette bulunmuş, mevkidaşı Choe Son-hui ile görüşmesinin yanı sıra Kim tarafından da kabul edilmişti.

Trump ve Putin'in Çin ziyaretlerinin ardından geldi

Ziyaretin, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen ay Çin'e yaptıkları peş peşe ziyaretlerin ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD Başkanı 13-15 Mayıs'ta, Rus lider ise 19-20 Mayıs'ta Çin'e resmi ziyarette bulunmuştu.

Trump'ın ziyaretinde, ABD tarafı iki ülke liderlerinin, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedefinde hemfikir olduklarını açıklamış, Putin'in ziyaretinde ise taraflar, yayımladıkları ortak açıklamada Kuzey Kore'ye yönelik diplomatik izolasyon ve ekonomik yaptırımlara karşı olduklarını vurgulamıştı.

Çin lideri, ziyarette bir yandan ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore'yi nükleer silahlanmadan caydırma konusundaki taleplerine ve diğer yanda küresel ve bölgesel jeopolitik denklem içinde Kuzey Kore'yi ve Rusya'yı saflarında tutma ihtiyacına yanıt verecek hassas bir denge bulma arayışında olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şi Cinping Kuzey Kore'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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