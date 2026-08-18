Şi Cinping: Latin Amerika'nın Bağımsızlığına Saygı - Son Dakika
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Şi Cinping: Latin Amerika'nın Bağımsızlığına Saygı

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Çin lideri, Latin Amerika'nın bağımsız işbirliği kararlarına dış baskı olmadan saygı gösterilmeli.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin hangi ortaklarla işbirliği yapacaklarına herhangi bir dış baskı olmadan bağımsız olarak karar vermesi ve bu ülkelerin ekonomik kalkınma tercihlerine müdahale edilmemesi gerektiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Devlet Başkanı Daniel Noboa ile Pekin'de bir araya geldi.

Şi, görüşmede, Latin Amerika ve Karayipler'in "barış bölgesi" statüsünün korunması gerektiğini vurgulayarak, "Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin kalkınma yoluna engel konulmamalı, ortaklarını bağımsız olarak seçme hakkına müdahale edilmemeli." ifadelerini kullandı.

Çin lideri, ülkesinin Latin Amerika ülkelerinin bağımsızlığını ve özerkliğini korumasını, kendi çıkarları doğrultusunda uluslararası işbirliği yürütmesini ve bölgesel barış ile istikrarı sağlamasını desteklediğinin altını çizdi.

Çin ve Ekvador'un kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmesi, geçen yıl imzalanan Kuşak ve Yol Girişimi işbirliği planı çerçevesinde planlanan enerji, madencilik, altyapı inşası ve finansman projelerini hayata geçirmesi çağrısında bulunan Şi, ayrıca iki ülkenin dijital ekonomi, yeşil kalkınma, yeni enerji ve yapay zeka gibi alanlarda da işbirliği olanaklarını keşfetmesi gerektiğine işaret etti.

Ekvador Cumhurbaşkanı Noboa da Çin'in uluslararası konumunu ve rolünü takdir ettiklerini belirterek, ülkesinin daima "Çin'in Pasifik'in öte yakasındaki iyi dostu" olacağını dile getirdi.

Çin liderinin, ABD'nin Başkan Donald Trump'ın iktidarında Panama Kanalı'ndaki Çin varlığına muhalefeti, Venezuela'ya askeri müdahalesi, Küba'ya uyguladığı petrol ablukası ve diğer bölge ülkelerine yönelik müdahale tehditleri ile ulusal güvenlik stratejisinde yeni Monroe Doktrini söylemini kullanarak bölgede ekonomik ve askeri nüfuz hakkı talep ettiği bir dönemde Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin bağımsızlığına ve uluslararası işbirliği konusundaki seçim hakkına atıf yapması dikkati çekti.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Latin Amerika, Xi Jinping, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şi Cinping: Latin Amerika'nın Bağımsızlığına Saygı - Son Dakika

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