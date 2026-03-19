Şi Cinping, Türkmenistan ile Gaz İşbirliğini Genişletiyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Türkmenistan'a doğal gaz sektöründe işbirliğini genişletme ve ticaret ile yatırımların düzeyini artırma çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, ülkesini ziyaret eden Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Şi görüşmede, Çin ve Türkmenistan'ın doğal gaz alanındaki işbirliğini genişletmesi, hem ticaretin hem de yatırımların boyutunu artırması gerektiğini vurguladı.

İki ülkenin doğal kaynaklar dışında bağlantısallık, tarım, yapay zeka, dijital ekonomi ve yeşil enerji alanlarında da işbirliğini çeşitlendirmesi gerektiğine işaret eden Şi, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ile Türkmenistan'ın kalkınma stratejisinin uyumunun hızlandırılması çağrısı yaptı.

Şi, Çin'in Türkmenistan'ın ulusal bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumasını, kalıcı tarafsızlık politikası izlemesini destekleyeceğini belirtti.

Çin lideri, ülkesinin, artan küresel sınamalar karşısında Birleşmiş Milletlerin (BM) statüsünü ve otoritesini korumak, gerçek çok taraflılığı savunmak için Türkmenistan ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Berdimuhamedov da Çin'e ülkesinin kalıcı tarafsızlık politikasına desteği için teşekkür ederek, bölgede ve dünyada barışı ve istikrarı korumak için Çin ile, BM ve Çin-Orta Asya mekanizması gibi çok taraflı platformlarda eşgüdümü ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu dile getirdi.