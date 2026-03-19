Şi Cinping, Türkmenistan ile Gaz İşbirliğini Genişletiyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şi Cinping, Türkmenistan ile Gaz İşbirliğini Genişletiyor

19.03.2026 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Devlet Başkanı Şi, Türkmenistan ile doğal gaz ve ticaret işbirliğini artırma çağrısında bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Türkmenistan'a doğal gaz sektöründe işbirliğini genişletme ve ticaret ile yatırımların düzeyini artırma çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, ülkesini ziyaret eden Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Şi görüşmede, Çin ve Türkmenistan'ın doğal gaz alanındaki işbirliğini genişletmesi, hem ticaretin hem de yatırımların boyutunu artırması gerektiğini vurguladı.

İki ülkenin doğal kaynaklar dışında bağlantısallık, tarım, yapay zeka, dijital ekonomi ve yeşil enerji alanlarında da işbirliğini çeşitlendirmesi gerektiğine işaret eden Şi, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ile Türkmenistan'ın kalkınma stratejisinin uyumunun hızlandırılması çağrısı yaptı.

Şi, Çin'in Türkmenistan'ın ulusal bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumasını, kalıcı tarafsızlık politikası izlemesini destekleyeceğini belirtti.

Çin lideri, ülkesinin, artan küresel sınamalar karşısında Birleşmiş Milletlerin (BM) statüsünü ve otoritesini korumak, gerçek çok taraflılığı savunmak için Türkmenistan ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Berdimuhamedov da Çin'e ülkesinin kalıcı tarafsızlık politikasına desteği için teşekkür ederek, bölgede ve dünyada barışı ve istikrarı korumak için Çin ile, BM ve Çin-Orta Asya mekanizması gibi çok taraflı platformlarda eşgüdümü ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez’i görevden aldı Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez'i görevden aldı
9 gollü müthiş maç Barcelona, Camp Nou’da gövde gösterisi yaptı 9 gollü müthiş maç! Barcelona, Camp Nou'da gövde gösterisi yaptı
Özel: Sandığı ve siyaseti koruma mücadelesini toplumsallaştırıyoruz Özel: Sandığı ve siyaseti koruma mücadelesini toplumsallaştırıyoruz
Beşiktaş, EuroCup’ta yarı finale yükseldi Beşiktaş, EuroCup'ta yarı finale yükseldi
Hülya Avşar’dan Hande Ataizi’ne yanıt: Ne derse desin Hülya Avşar'dan Hande Ataizi'ne yanıt: Ne derse desin
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği

19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
19:06
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
19:03
AB’den Türkiye’ye SEPA teklifi
AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi
18:58
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz
Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz
18:29
Mehmet Ali Erbil’den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum
Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum
18:16
Fidan’dan Arakçi’ye: Bari biz Riyad’dayken füze göndermeyin
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 20:32:34. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.