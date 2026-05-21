Şi Cinping Yakında Kuzey Kore'yi Ziyaret Edecek

21.05.2026 07:30
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kuzey Kore'yi ziyareti bekleniyor, arabuluculuk gündemde.

Güney Kore haber ajansı Yonhap, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yakın tarihte Kuzey Kore'yi ziyaret edeceğini iddia etti.

Habere göre, Güney Kore hükümetinden üst düzey bir yetkili, "Devlet Başkanı Şi Cinping'in yakında Kuzey Kore'yi ziyaret edeceğine dair istihbarat edindik." ifadesini kullandı.

Bir başka hükümet yetkilisi de ziyaretin büyük ihtimalle bu ayın sonunda veya gelecek ayın başında yapılmasını beklediklerini kaydetti.

Yetkili, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin geçen ay Pyongyang'a yaptığı ziyaretin ve Şi'nin korumaları ile protokol ekibinin yakın zamandaki temaslarının, bunun hazırlığı olduğunu öne sürdü.

Bir başka yetkili de Çin liderinin, Kuzey Kore ile ABD arasında nükleer silahsızlanma görüşmeleri için arabuluculuk önerisinde bulunabileceği iddiasını dile getirdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un ocak ayında Pekin'e yaptığı ziyarette Çinli mevkidaşından arabuluculuk için yardım talep ettiğini aktaran yetkili, Şi'nin de bu isteğe olumlu yanıt verdiğini ileri sürdü.

Trump ve Putin'in Çin ziyaretlerinin ardından geldi

Pekin yönetiminin henüz duyurmadığı ziyarete ilişkin iddianın, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'e yaptıkları peş peşe ziyaretlerin ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD Başkanı 13-15 Mayıs'ta, Rus lider ise 19-20 Mayıs'ta Çin'e resmi ziyarette bulunmuştu.

Trump'ın ziyaretinde ABD ve Çin liderleri, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedefinde hemfikir olduklarını belirtmiş, Putin'in ziyaretinde ise taraflar, yayınladıkları ortak açıklamada Kuzey Kore'ye yönelik diplomatik izolasyon ve ekonomik yaptırımlara karşı olduklarını vurgulamıştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 08:04:54. #7.12#
