Şi ve Macron G20'de Bir Araya Geldi

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 19. G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, Çin ve Fransa'nın bağımsız ve sorumlu büyük ülkeler olduğunu, iki ülke arasındaki ilişkilerin "benzersiz stratejik değere ve küresel öneme" sahip olduğunu belirtti.

Uluslararası durumun derin değişimlerden geçtiği bir dönemde uluslararası toplumu birleştirerek küresel sorunlara ortak tepki vermeye yönlendirmenin Çin ve Fransa gibi büyük ülkelerin sorumluluğunda olması gerektiğini ifade eden Şi, iki ülkenin stratejik iletişimi derinleştirmesi, karşılıklı desteği güçlendirmesi ve Çin-Fransa ilişkilerinin olumlu ve istikrarlı gelişim ivmesini sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Şi, Çin'in Fransa ile üst düzey temasları sürdürmeye, kültür, eğitim, yerel yönetimler, gençlik ve diğer beşeri konularda işbirliğini ve etkileşimleri derinleştirmeye, Çin ve Fransa halkları arasındaki bağları geliştirmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Çin'i yöneten Komünist Partinin (ÇKP) Merkez Komitesinin ekonomik konuların ele alındığı 3. toplantısında Çin için yeni bir reform ve dışa açılma programı ortaya koyduğunu belirten Şi, bunun Çin-Fransa işbirliğine yeni fırsatlar getireceğine işaret etti.

Görüşmede iki lider ayrıca Ukrayna krizi konusunda da görüş alışverişinde bulundu. Şi, Çin'in çatışmanın azalmasını umduğunu, çatışmanın tırmanmasını ve yayılmasını istemediğini, savaşı durdurmak için kendi tarzında yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini söyledi.

"Barış gündeminin teşvik edilmesi ortak görüşümüz"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da görüşmede, Şi'nin mayıs ayında Fransa'ya yaptığı resmi ziyaretin ardından Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şi'nin Fransa-Çin diplomatik ilişkilerinin 60. yılı vesilesiyle ülkesine yaptığı ziyaret için teşekkür eden ve bu ziyaretin ikili ilişkilerin kalitesini ortaya koyduğunu dile getiren Macron, "Hatırlattığınız gibi, yaşadığımız dünyada artan istikrarsızlıklar, gerilimler ve savaşlar var. Burada, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na uyulmasını sağlamak ve barış gündeminin teşvik edilmesi konusunda da ortak görüşümüz olduğunu düşünüyorum." dedi.

Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1000. günü olduğunu hatırlatarak, Şi'ye hitaben, "Sizin de tıpkı bizim gibi, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na saygılı kalıcı bir barış arzusunu paylaştığınızı ve Rusya'nın 'nükleer doktrini' konusundaki düşmanca ve gerilimi artıran açıklamalarının ardından aynı endişeleri duyduğunuzu biliyorum." ifadesini kullandı.

Şi ile birlikte geçen yıl İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısında bulunduklarını söyleyen Macron, bu ateşkesin Lübnan'ı da kapsaması gerektiğini vurguladı.

"Fransa, AB'nin stratejik bağımsızlığını teşvik etmeyi sürdürecek"

Macron, "Uluslararası durum ne olursa olsun, Fransa, Avrupa Birliği (AB) bünyesinde stratejik bağımsızlığa dayalı tutumu teşvik etmeyi sürdürecek, özellikle de Çin ile tamamen bağımsız bir diyalog yürütebilmek için" diyerek, ortaklarından da AB kadar açık olmasını istediklerini belirtti.

Uluslararası arenada, saygı ve uyum içinde uluslararası ilişkiler kurmak istediklerini anlatan Macron, "Bu konuda ne kadar kararlı olduğumuzu biliyorsunuz." diye konuştu.

Macron, Şi'nin Paris ziyareti sırasında iki ülkenin aldığı taahhütleri hayata geçirmek ve masadaki sorunları çözüme kavuşturmak için her fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, hiçbir konuyu göz ardı etmeden, uluslararası düzen ve iki ülkenin halkı için, karşılıklı saygıya dayalı diyaloğu sürdüreceklerini ifade etti.

Çin, ABD ile rekabette Batı ittifakı içinde bir gedik açma potansiyeli olan "Avrupa'nın stratejik özerkliği" fikrini destekliyor. Şi, bu yüzden Avrupa'nın, Çin ile ilişkilerinde ABD'nin "vassalı" olmaması gerektiğini savunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u stratejik bir dost olarak görüyor.