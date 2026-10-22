Siber Güvenlik Başkanlığı PHP açıkları nedeniyle kurumlara acil bildirim gönderdi - Son Dakika
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Siber Güvenlik Başkanlığı PHP açıkları nedeniyle kurumlara acil bildirim gönderdi

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Siber Güvenlik Başkanlığı PHP açıkları nedeniyle kurumlara acil bildirim gönderdi
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Siber Güvenlik Başkanlığı, PHP altyapısındaki kritik açıklar için ulusal tarama başlattığını ve kurumlara acil bildirim gönderdiğini duyurdu. Kamu kurumları, kritik altyapı işletmecileri ve özel sektörün sistemlerini gözden geçirip güncellemeleri ivedilikle uygulaması istendi.

(ANKARA) - Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde yaygın kullanılan PHP yazılım altyapısında kritik güvenlik açıkları tespit edildiğini duyurdu. Başkanlık, olası risklerin erken belirlenmesi amacıyla ulusal ölçekte güvenlik taramalarının başlatıldığını ve ilgili kurumlara acil güvenlik bildirimlerinin iletildiğini açıkladı.

Siber Güvenlik Başkanlığı, PHP yazılım altyapısında tespit edilen kritik güvenlik açıklarına ilişkin uyarı yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan PHP yazılım altyapısında kritik güvenlik açıkları tespit edilmiştir. Başkanlığımız, söz konusu zafiyetlerin oluşturabileceği risklerin erken tespiti ve olası etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ulusal ölçekte güvenlik taramalarını başlatmış, ilgili kurum ve kuruluşlara acil güvenlik bildirimlerini iletmiştir.

Kamu kurumlarımızın, kritik altyapı işletmecilerimizin ve özel sektör kuruluşlarımızın sistemlerini gözden geçirerek gerekli güvenlik güncellemelerini ivedilikle uygulamaları önem taşımaktadır. Dijital altyapılarımızın güvenliği ve kritik hizmetlerin sürekliliği için ulusal düzeyde koordinasyon ve önleyici güvenlik çalışmalarımız sürmektedir."

Kaynak: ANKA
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