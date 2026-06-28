Siber Suçlara Dev Operasyon: 213 Tutuklama - Son Dakika
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Siber Suçlara Dev Operasyon: 213 Tutuklama

Siber Suçlara Dev Operasyon: 213 Tutuklama
28.06.2026 12:50
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İçişleri Bakanlığı, 29 ilde düzenlenen operasyonlarda 409 şüpheliden 213'ünün tutuklandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 6 günde 29 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 409 şüpheliden 213'ünün tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; son 6 günde 29 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 409 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin 213'ü tutuklandı, 117'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Şüphelilerin; sanal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım/ürün satış/çekiliş ve ev satış dolandırıcılığı, bungalov/araç kiralama' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları ve POS tefeciliği yaptıkları tespit edildi.

'MÜCADELEMİZİ TAVİZSİZ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ'

Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Operasyon, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siber Suçlara Dev Operasyon: 213 Tutuklama - Son Dakika

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