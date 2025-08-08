Sıcak Çarpması Uyarısı!

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Selim Mamiş, vatandaşları sıcak çarpmasına karşı uyardı.

Mamiş, sıcak çarpması riskinin ciddi oranda arttığını belirtti.

Sıcak havalarda yaşlı, çocuk, kronik hastalığı olan ve ilaç kullananların dikkatli olması gerektiğini belirten Mamiş, günde en az 2 ile 2,5 litre su içilmesi tavsiyesinde bulundu.

Mamiş, şunları kaydetti:

"Yeterli sıvı alınmazsa, damarlardaki kan hacmi azalır ve böbreklere giden kan akışı azalması sonucunda böbrek fonksiyonları bozulur. Susamadan su içilmeli, sıvı dengesi takip edilmeli. Sıcak çarpması durumunda ise kişiyi serin ve gölge bir alana alarak soğuk uygulama yapılması ve vakit kaybetmeden 112 Acil Sağlık ekipleri aranması gerekir. Hava sıcaklığının fazla olması kişide halsizlik, ciltte kızarıklık ve kuruluk, baş ağrısı, baş dönmesi, iştahsızlık, mide bulantısı, kusma, terleme, sıvı kaybı ve buna bağlı çarpıntı ve sinir sisteminde bilinç bulanıklıkları yapabilir. Tek yaşayan 65 yaş ve üstü bireyler, 4 yaş altı çocuklar, bakım ihtiyacı olan yatalak kişiler, gebe kadınlar, obez kişiler şeker hastalığı ve böbrek hastalığı olanlar, kalp damar hastalıkları, beyin damar hastalıkları olan vatandaşlar daha fazla dikkat etmelidir."

Mamiş, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.