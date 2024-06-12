Sıcaklıklar adeta kavurdu, vatandaşlar gölgede serinlemeye çalıştı - Son Dakika
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Sıcaklıklar adeta kavurdu, vatandaşlar gölgede serinlemeye çalıştı

Zonguldak'ta sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması ve nemin artmasıyla birlikte vatandaşlar gölgede serinlemeye çalıştı. Zonguldak Valiliği, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocukların saat 11 ila 16 arasında sokağa çıkmaması konusunda uyarılarda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bölgede önemli bir uyarı yayımladı ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini tahmin etti. Vatandaşlar, ağaç altlarında ve kafelerde serinlemeye çalışırken bazıları denize girerek serinledi. Uzmanlar, kavurucu sıcaklarda dışarı çıkılmaması gerektiğini ve güneşten korunmanın önemini vurguladı.

12.06.2024 20:17
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Sıcaklıklar adeta kavurdu, vatandaşlar gölgede serinlemeye çalıştı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkması ve nemin de artmasıyla birlikte vatandaşlar gölgede serinlemeye çalıştı.

Zonguldak Valiliği ise kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocukların saat 11 ila 16 arasında sokağa çıkmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak ve çevresi için önemli bir uyarı yayımladı. 11 Haziran Salı gününden itibaren, batı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının önemli ölçüde artması beklenirken, bugünden itibaren Perşembe ve Cuma günlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, yüksek sıcaklıkların etkili olacağı bu günlerde, vatandaşları 11.00 ila 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların bu saatlerde açık alanda bulunmamaları gerektiği vurgulandı.

Hava sıcaklığının 30 dereceye kadar ulaştığı Zonguldak'ta nem oranının yüzde 85'lere kadar çıkması bekleniyor. Gölgesi bile sıcaktan bunaltan şehirde vatandaşlar ağaç altlarında ve kafelerde serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise denize girerek serinledi. Deniz suyu sıcaklıkları da 23 dereceye kadar yükseldi.

Uzmanlar kavurucu sıcaklarda dışarı çıkılmaması gerektiğini ve güneşin tepede olduğu öğle saatlerinde dışarıda da güneşten korumanın önemini vurguladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sıcaklıklar adeta kavurdu, vatandaşlar gölgede serinlemeye çalıştı - Son Dakika

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