Sıcakta Kristal Cam İşleyen Mehmet Karamanoğlu - Son Dakika
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Sıcakta Kristal Cam İşleyen Mehmet Karamanoğlu

Sakarya'da yaşayan Mehmet Karamanoğlu, sıcağa rağmen kristal cama yüksek ısıda şekil vererek süs eşyası imal ediyor. Karamanoğlu, atölyesinde gündüz kristal çubukları 800 derecede eriterek ürettiği dekoratif eşyaları, akşam sahil kenarında açtığı tezgahta satıyor. Eşinin ve çevresinden bazı kişilerin desteğiyle mesleğini sürdüren Karamanoğlu, bu işi yapmak için yetiştirecek eleman bulamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

20.07.2024 11:07
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Sakarya'da yaşayan Mehmet Karamanoğlu, sıcağa rağmen kristal cama yüksek ısıda şekil vererek süs eşyası imal ediyor.

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kocaali ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Karamanoğlu, 1990'lı yıllarda büyüklerinin yanında kristal avize yaparak başladığı mesleğini evinin alt katındaki atölyesinde dekoratif ürün imalatıyla sürdürüyor.

Karamanoğlu, atölyesinde gündüz kristal çubukları 800 derecede eriterek ürettiği dekoratif eşyaları, akşam sahil kenarında açtığı tezgahta satıyor.

Eşinin ve çevresinden bazı kişilerin desteğiyle mesleğini sürdüren Karamanoğlu, bu işi yapmak için yetiştirecek eleman bulamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

"Ürünlerim beğeniliyor, bu da beni mutlu ediyor"

Mehmet Karamanoğlu, AA muhabirine, kristal camdan yaptığı biblo, perde aksesuarı, çekmece kulpları ve çeşitli dekoratif objelerin satışıyla geçimini sağladığını söyledi.

Ürünlerin yapım aşamasından bahseden Karamanoğlu, "Burada fırında 800 derecede camı eritip kalıplarımıza basıyoruz. Ertesi gün makineyle camın kenarındaki çapakları alıyoruz. Sonra kalıpların desenlerini basıyoruz. Tekrar parlatmaya geçip daha sonra temizlemesini, yani kalite kontrolünü ve ardından paketlemesini yapıyoruz. Bu şekilde ürünlerimizi müşterimize sunuyoruz." diye konuştu.

Karamanoğlu, 2000'li yıllarda kristal avize üretimini bırakıp getirisi daha yüksek olduğu için süs eşyası imalatına yöneldiğini anlattı.

Sahilde açtığı tezgahta sattığı ürünlerin beğenildiğini, bunun da kendisini mutlu ettiğini dile getiren Karamanoğlu, işini severek yaptığını kaydetti.

Bu işi yapan az sayıda kişiden biri olduğunu belirten Karamanoğlu, "Bakıldığında çok basit gibi görünüyor ama işçiliğimiz zor olduğundan yetiştirmek için eleman bulamıyoruz. Biz elimizden geldiği kadar, yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışacağız." dedi.

Karamanoğlu, üretimde kendisine eşinin ve yakınlarının destek verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcakta Kristal Cam İşleyen Mehmet Karamanoğlu - Son Dakika

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