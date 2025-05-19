Sıcaktan Kaçanlar Tabiat Parkında Serinledi - Son Dakika
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Sıcaktan Kaçanlar Tabiat Parkında Serinledi

Adana'da termometreler 30 dereceyi gösterirken, Kozan ilçesindeki Dağılcak Tabiat Parkı'na olan ilgi arttı. Vatandaşlar doğada serinlemek için uzun kuyruklar oluşturdu. Parkta yenilenen dinlenme alanları ve doğal güzellikler ziyaretçileri cezbetti.

19.05.2025 14:20
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Sıcaktan kaçanlar, tabiat parkında serinledi

ADANA - Adana'da termometreler 30 dereceyi gösterdi, tabiat parkında serinleten yoğunluk oluştu.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da termometreler, 30 dereceyi gösterdi. Sıcaklıklar artınca Adana ve Kozan ilçesinde vatandaşlar tatil gününü fırsat bilerek doğaya akın etti. Kozan Belediyesi Dağılcak Tabiat Parkı'nda metrelerce araç kuyruğu oluştu. Asırlık çınar ağaçları arasından mangal dumanları yükselirken, akarsu da bölgeye gelenleri serinletti.

İşletme Müdürü Muhammed Azgın, Belediye Başkanı Mustafa Atlı'nın destekleri ile bu yaz dönemi tabiat parkında dinlenme alanlarının yenilenmesi ve tescil çalışması yapıldığını söyledi. Azgın" Havaların ısınması ile birlikte Adana sıcağından kaçan yerli yabancı, şehir dışından yüzlerce misafiri tesislerimizde ağırlıyoruz. Tatil olması ile birlikte çok büyük yoğunluk yaşıyoruz. Ziyaretçiler hem doğanın hem de Kozan lezzetlerinin keyfini çıkararak dinlenme imkanı buluyor"dedi.

Vatandaşlardan Emine Kurt ise Kozan'ın 4 mevsim çok güzel olduğunu belirterek," Çevreden gelen misafirlerimizi en güzel bu mesire alanlarımızda ağırlıyoruz. Kalemiz, iskelemiz var, Bucak bölgemiz ile görülmeye değer. Kozan anlatılamaz doğayı keşfetmek lazım" diye konuştu. Aladağ ilçesinden gelen Yasemin Sertdoğan'da bölgenin doğasının çok güzel olduğunu ve mutlaka herkesin gezmesini önerdi.

Ankara'dan gelen misafirlerini ağırlayan Mustafa Safi Acar'da, tabiat parkının doğa olarak temiz ve serin bir alan olduğunu, güzel bir tatil yaptıklarını aktardı.

Kaynak: İHA

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