Sichuan Aba'da Qiang Yeni Yılı 9 Kasım'da törenlerle kutlandı - Son Dakika
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Sichuan Aba'da Qiang Yeni Yılı 9 Kasım'da törenlerle kutlandı

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Sichuan Aba\'da Qiang Yeni Yılı 9 Kasım\'da törenlerle kutlandı
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Sichuan'ın Aba Tibet ve Qiang Özerk Bölgesi'nde Qiang Yeni Yılı kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenlendi. Bu yıl 9 Kasım'a denk gelen bayramda Qiang halkı, kötülükleri uzaklaştırmak ve bereketli hasat için şükran törenleri gerçekleştirdi.

ABA, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Aba Tibet ve Qiang Özerk Bölgesi'nde Qiang Yeni Yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Qiang halkı, bu yıl 9 Kasım'a denk gelen ve her yıl ay takviminin 10. ayının ilk gününde kutlanan en önemli geleneksel bayramları Qiang Yeni Yılı'nı kutluyor.

Kutlamalar kapsamında halk kötülükleri uzaklaştırmak ve bereketli bir hasat mevsimi için şükranlarını sunmak amacıyla törenler düzenliyor.

Kaynak: Xinhua
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