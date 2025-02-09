Sichuan'da Heyelan: 29 Kayıp

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CHENGDU, 9 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde cumartesi günü meydana gelen heyelanın ardından 29 kişiden haber alınamıyor.

Heyelan Yibin kentine bağlı Junlian ilçesindeki Jinping köyünde yerel saatle 11.50'de meydana geldi ve cumartesi gece yarısı itibarıyla 10 konut ve bir fabrika toprak altında kaldı.

Kayıp kişi sayısının teyidi için çalışmalar sürerken, biri ağır diğeri hafif yaralı olmak üzere iki kişi kurtarıldı ve yaralılar Junlian'daki bir hastanede tedavi altına alındı.

Ön değerlendirmeye göre aralıksız yağış, bölgenin jeolojik koşulları ve yüksek konumu heyelanın etkisini artırarak yaklaşık 1,2 kilometre uzunluğunda ve toplamda 100.000 metreküpün üzerinde enkaz birikimine neden oldu.

Gövdesi 10 ila 20 metre kalınlığında ve yaklaşık 100 metre genişliğinde olan heyelan halen hareket etmeye devam ediyor.