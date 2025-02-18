Sichuan'da Toprak Kayması: 10 Ölü, 19 Kayıp

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CHENGDU, 18 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken, 2 kişinin yaralı, 19 kişininse hala kayıp olduğu bildirildi.

Acil kurtarma merkezinin pazartesi günü verdiği bilgilere göre, 8 Şubat'ta Yibin kentinin Junlian ilçesine bağlı Jinping köyünde yaşanan heyelanda 10 ailenin evi toprak altında kalırken, 100 hektarı aşkın bir alandaki tarım ürünü de zarar gördü.

Arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere polis, itfaiye, acil durum müdahalesi, ulaştırma ve tıbbi birimlerden 3.000'den fazla personel bölgeye sevk edildi. Arama ve kurtarma çalışmaları, insansız hava araçları, özel eğitimli arama köpekleri ve yaşam tespit cihazlarıyla desteklendi.

An itibarıyla 139 hanede yaşayan 767 kişi güvenli bölgelere tahliye edilmiş durumda.

Afetten etkilenenlerin normal üretim ve yaşam düzenine dönmesini desteklemek amacıyla Junlian'da eş zamanlı afet sonrası yeniden inşa çalışmaları yürütülüyor.