Sicilya'da Toprak Kayması Soruşturması Başlatıldı

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Niscemi ilçesinde ocak ayında şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kayması felaketine ilişkin yürütülen soruşturmaya, Sicilya Özerk Bölgesel Yönetimi'nin son 4 başkanının aralarında bulunduğu 13 kişinin dahil edildiği bildirildi.

Gela Cumhuriyet Başsavcısı Salvatore Vella, Niscemi'de yaşanan heyelanla ilgili "ihmal sonucu felaket" ve "heyelan sonucu zarara yol açma" suçlamaları kapsamında başlattıkları soruşturmaya dair basın toplantısı düzenledi.

Vella, soruşturma dosyasına dahil edilen 13 kişi olduğunu aktararak, bunlar arasında Sicilya Özerk Bölgesel Yönetimi'nin Başkanı olarak 2010-2026 döneminde görev yapan Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci ve halihazırda görevde olan Renato Schifani'nin olduğu bilgisini paylaştı.

Bölgesel yönetim başkanlarının yanı sıra aynı zaman zarfında Sivil Savunma Birimi'nin Sicilya Şubesi'nin başındaki bazı isimlerin de soruşturulanlar arasında yer aldığını bildiren Vella, bu kişilerin, kusurlu ihmal şüphesiyle soruşturulduklarını dile getirdi.

Basındaki haberlerde, "soruşturmanın ilk aşamada 1997'de benzer bir felaket yaşayan ilçeye, o tarihten bu yana heyelan risklerini önlemeye yönelik neler yapıldığına odaklanıldığı ve savcılığın aslında çok bir şey yapılmadığı tespitine vardığı" ileri sürüldü.

Niscemi'deki toprak kayması

İtalya'nın güney bölgelerini ocak ayının sonunda vuran şiddetli "Harry" kasırgasının getirdiği aşırı yağışlar, Sicilya Adası'ndaki Niscemi ilçesinde 25 Ocak'ta toprak kaymasına neden olmuştu.

Niscemi'nin batı kesiminde 4 kilometre uzunluğundaki hatta yaşanan toprak kayması sebebiyle 1500'den fazla kişi tahliye edilmiş, yüksek riskli muhitler "kırmızı bölgeye" alınmıştı.

Felaket sebebiyle birçok ev heyelanda yıkılırken, ilçede ciddi hasar oluşmuştu.

Başbakan Giorgia Meloni, 28 Ocak'ta ilçeyi ziyaret etmiş ve hükümeti adına, yardım ve destek sözü vermişti.

Gela Cumhuriyet Savcılığı da Niscemi'deki heyelanla ilgili "ihmal sonucu felaket" ve "heyelan sonucu zarara yol açma" suçlamaları kapsamında soruşturma başlatmıştı.

Niscemi ilçesi, 12 Ekim 1997'de benzer bir felaket yaşamıştı.