Sicilya ve Puglia'da Orman Yangınları - Son Dakika
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Sicilya ve Puglia'da Orman Yangınları

13.06.2026 22:36
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Sicilya ve Puglia'daki orman yangınları havadan ve karadan söndürülmeye çalışılıyor.

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası ve Puglia Bölgesi'nde çıkan orman yangınlarını söndürmek için havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Sicilya Adası'nın batısındaki Trapani kenti yakınlarındaki Montagna Grande tepesindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Trapani itfaiye ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, en az 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Bu arada, ülkenin güneyindeki Puglia'nın da Ugento beldesinde makilik alanda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın bölge halkını olumsuz etkiledi.

Alevlerin tehdit ettiği bazı kamp alanları ve tatil köyleri tedbir maksatlı boşaltılırken, eski İtalyan milli futbolcu Mario Balotelli'nin de aralarında bulunduğu 500'den fazla kişi tahliye edildi.

Ugento yakınlarındaki orman yangınının akşam saatlerinde kontrol altına alındığı ve tamamen söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sicilya ve Puglia'da Orman Yangınları - Son Dakika

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