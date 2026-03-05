Şiddetle Mücadelede Bilinçlendirme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şiddetle Mücadelede Bilinçlendirme

Şiddetle Mücadelede Bilinçlendirme
05.03.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi'nde şiddet önleme konusunda sunum yapıldı, siber şiddete dikkat çekildi.

Trakya Üniversitesi Genç Ofis'te şiddetle mücadele konusunda bilgi verdi.

Trakya Üniversitesi Genç KADEM ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen programda Edirne Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Nihan Ertan sunum yaptı.

Türkiye'de kadına yönelik şiddet uygulayan kişilerin yüzde 32'sinin eğitimli kişilerden oluştuğunu söyleyen Ertan, fiziksel şiddetten çok daha yaralayıcı şiddet türlerinin olduğunu belirtti.

Son 10 yılda siber şiddetin ortaya çıktığını aktaran Ertan, özellikle genç yaş gruplarında görülen bu şiddet türünün bilişim araçları odaklı tehdit ve baskı unsurlarıyla ortaya çıktığı dile getirdi.

Şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerinde birçok olumsuz etkisi olduğunu vurgulayan Ertan, özellikle çocuklarda düşük benlik saygısı, kendine güvensizlik, iletişim ve uyum sorunları, düşük akademik başarı, kişilik bozuklukları ve suça yönelme gibi olumsuzlukların görüldüğünün altını çizdi.

Ertan, anne ve babası sürekli tartışan çocuğun, babayı güvenli liman olmaktan çıkararak evde terör estiren ve korku duyulan bir figür haline getirdiğini ifade etti.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin 2017'den beri tüm illerde hizmet verdiğini belirten Ertan, "Şiddete maruz kaldıysanız, tanık olduysanız, hayatınızda çözemediğiniz şiddetin herhangi bir unsuru varsa uzman psikologlar ve uzman sosyal hizmet uzmanları eşliğinde gizli görüşmelerle kişisel haklarınıza dikkat edilerek bilgi alma hakkınsa sahipsiniz. Anlattığınız hikayeye göre müdahale planı belirlenerek hangi kanundan yararlanmak sizi kurtarırsa sizin adınıza tedbir kararları çıkartılabilir." diye konuştu.

Ertan, mağdur destek sistemleri hakkında da bilgi verdi.

Sunum sonunda Genç KADEM Başkanı Elif Rana Gündoğ, Ertan'a teşekkür ederek çiçek taktim etti.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şiddetle Mücadelede Bilinçlendirme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
İran’da dikkat çeken fetva: Cihat çağrısı geldi İran'da dikkat çeken fetva: Cihat çağrısı geldi
Hizbullah, Lübnan’da İsrail askerleri ile çatışmaya girdi Hizbullah, Lübnan'da İsrail askerleri ile çatışmaya girdi
112 yıllık tarihi kulüpte maaşını alamayan işçiler kazan kaldırdı 112 yıllık tarihi kulüpte maaşını alamayan işçiler kazan kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’Balıklar ürküyor’a baksaydık bunları başaramazdık Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Balıklar ürküyor'a baksaydık bunları başaramazdık
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi

17:50
Ömer Halisdemir’in kızı ’bordo bereli’ oldu
Ömer Halisdemir'in kızı 'bordo bereli' oldu
17:16
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
15:52
ABD’yi çaresiz bırakan sistem: İran’a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 18:03:41. #7.13#
SON DAKİKA: Şiddetle Mücadelede Bilinçlendirme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.